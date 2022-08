¿Capi Pérez se va de Venga La Alegría?

Si hay un conductor que se ha ganado el cariño del público es sin duda nuestro querido Capi Pérez, quien se ha caracterizado por su gran sentido del humor y carisma; sin embargo, en los últimos días surgió un rumor sobre que el comediante dejaría nuestro matutino (Venga La Alegría).

Afortunadamente todo se trató de simples rumores y mentiras, ya que nuestro querido Capi está más que contento que nunca en su casa TV Azteca y por supuesto en VLA, por ello, a través de sus historias de Instagram, Laura G le preguntó al también conductor de La Resolana si era verdad que se iba de Azteca y esto fue lo que dijo el comediante.

“Esta es mi pregunta que más se repite, ¿es cierto que ‘El Capi’ se va de TV Azteca?”, le preguntó Laura G al cómico.

Inmediatamente, el conductor terminó con todos los rumores que apuntaban a que se iría de su casa (TV Azteca) y respondió: “No me voy de TV Azteca, lo aclaro, o no que yo sepa” y añadió en tono de broma: “Amigo, ¿usted sabe algo?”.

Fue así como dejó en claro que no se va y que se encuentra sumamente contento, así que no te pierdas las aventuras y ocurrencias de nuestro querido Capi Pérez de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Venga La Alegría donde tiene muchas secciones que te sacarán grandes carcajadas, pero eso no es todo, recuerda que los fines de semana también puedes verlo en La Resolana y La Resolana Nius donde hace sus increíbles parodias y tiene grandes invitados.