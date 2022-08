Capi Pérez revela grandes secretos en el podcast De lo que UNO se entera.

De lo que UNO se entera, podcast locutado por Chicken Muñoz, se engalanó con la presencia de nuestro querido Capi Pérez, donde respondió algunas preguntas indiscretas y reveló sus secretos.

El CAPI Pérez y “La vecina” nos deleitaron con su presentación. Tenemos todo listo para otro duelo de cantantes.

Entre tantas cosas, nuestro conductor de Venga la Alegría confesó que su esposa es su mánager, pues lo apoyó desde los primeros años de su carrera profesional.

“Yo entré a la tele y no tenía a nadie quién me ayudara... mi esposa me veía estresado y me echaba la mano... a partir de ahí hicimos un equipo. Nos apoyamos mucho y nos respetamos”, expresó.

Si alguien es amante de preparar asados es Capi Pérez, quien revela que cocinar para los demás es un pasatiempo que hace con mucho cariño: “Siento que es una acto de amor cuando le preparas la comida a otra persona... cada grano de sal es un grano de amor”.

Capi Pérez se divirtió a lo grande en el podcast De lo que UNO se entera

Chicken y Capi Pérez no se guardaron nada durante su plática en De lo que UNO se entera, pues el presentador se atrevió a contestar preguntas al azar.

El hidrocálido reveló cómo se visualiza en su vejez, confesando que quiere vivir en un lugar tranquilo junto a su esposa: “Me veo pelón... sentado afuera de una casa en Aguascalientes... y me gustaría ser más criticón”, dijo entre risas.

En otros temas, Capi refrendó el amor que tiene por los tenis, confesando que acumula más de 200 pares en su guardarropa.

El presentador confesó algunos secretos de su programa La Resolana, revelando que le ha costado trabajo imitar a Lolita Cortés en cuestiones de vestuario y a Chabelo. Además, Capi declaró que algunas veces ha tenido que pedir disculpas, pues algunas figuras del espectáculo se han sentido ofendias con sus parodias.

