Captan a Shakira devastada por video en el que Piqué besa a su novia.

Después de varios años de relación, Shakira y Pique se separaron a principios de junio por razones que hasta la fecha siguen siendo desconocidos; sin embargo, diversos medios aseguraron que todo se debió a una infidelidad del jugador del FC Barcelona, rumor que habría cobrado fuerza después de las últimas filtraciones.

La identidad de la nueva pareja sentimental de Piqué fue revelada recientemente y responde al nombre de Clara Chia Marti, quien tiene 23 años y que además de ser estudiante, trabaja en la empresa Kosmos del futbolista español.

Mucho se ha hablado sobre la relación de Piqué y Chia Marti, incluso, que el zaguero español deseaba guardar las apariencias y mantener en secreto su romance por el bien de sus hijos, no obstante, todo parece indicar que las cosas han cambiado y ya no les importa aparecer o no en público, pues hace días fueron captados besándose durante el concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya.

¿La novia de Piqué se burló de Shakira? Luego de las filtraciones, la supuesta novia de Piqué habría compartido un video que desató infinidad de especulaciones ya que supuestamente habría sido una indirecta para la intérprete de “Te felicito” y “Waka waka”.



Aunque la cuenta de Instagram de Clara es privada, el programa Chisme No Like se encargó de hacer público un video, que dividió opiniones. En el videoclip se ve a la joven española presumir sus curvas en un sensual bikini de color negro.

Pero lo que causó polémica y fue considerado como una burla para Shakira, fue que, en segundo plano sonaba el tema “Te felicito”, el cual interpreta la colombiana con Rauw Alejandro. Aunque la joven española no expresó nada, los fans de la cantante arremetieron en su contra y expresaron su apoyo a Shakira.

Novia de Piqué bailando "Te Felicito" de Shakira pic.twitter.com/a4wUIsdRvg — Lo + viral (@VideosVirales69) August 22, 2022

¿Cómo está Shakira tras lo sucedido?

Luego de las imágenes filtradas, un paparazzi logró captar a la cantante colombiana con sus hijos; sin embargo, llamó la atención que se mostró decaída y triste, mientras abrazaba y besaba a sus hijos Milan y Sasha.

Pero la cosa no terminó ahí, el sentimiento de desolación fue reforzado por el testimonio del mismo paparazzi, quien reveló que nunca había visto así de mal a la cantante colombiana, quien además de le habría pedido que frente a sus hijos no le hiciera ninguna pregunta.

“Llevo 12 años detrás de @shakira la he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de @3gerardpique besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de @shakira.

@shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, dijo el paparazzi.