Carlos Bonavides le pide trabajo a Diego Luna tras su pelea.

Carlos Bonavides dejó claro que no tiene ninguna rivalidad con Diego Luna, joven actor con quien compartió foro en una telenovela en los años noventa.

El veracruzano de 81 años confesó que superó todos sus problemas con el productor y hasta le pidió trabajo a través de nuestras cámaras de Venga la Alegría.

No he podido contactarlo, pero aprovecho tu medio para pedirle trabajo. Quiero trabajar con él y que se olvide de los chismes que un día le llegaron, que lo molestaron, yo jamás dije nada

Le mando mis respetos, mi reconocimiento y ojalá en algunas de sus producciones, yo tenga el honor de participar

Carlos también defendió a Diego de todos aquellos que criticaron su proyecto Ambulante por supuestos actos de corrupción.

No se vale que lo mezclen en tonterías. Yo lo admiro, lo quiero y lo respeto; es la envidia de unas personas que no creen que uno puede llegar a esas alturas

“Diego Luna merece el reconocimiento de todos los mexicanos por su lucha”, dijo el artista a este programa.

Bonavides considera que Luna merece reconocimiento por llevar el nombre de México en alto a otros países. Diego ha participado en filmes como Rogue One: una historia de Star Wars, A rainy day in New York, Blood Father y más.

Carlos Bonavides manda mensaje a Carmen Salinas

Carlos Bonavides también abrió su corazón sobre el estado de salud de Carmen Salinas, quien ingresó a un hospital privado de la Ciudad de México a causa de una hemorragia cerebral.

Ella siempre ha sido la sencillez y tiene respeto por todos. La anécdota que te puedo decir es que conozco a un gran ser humano que es Carmen Salinas

Doña Carmen Salinas continúa en estado de coma, pero familiares aseguran que se someterá a un tratamiento de estimulación auditiva para conocer a fondo su salud.

