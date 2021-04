- 41 años.

- NARRADOR Y CONDUCTOR.

- Con más de veinte años de trayectoria como narrador deportivo y conductor, “Warrior” se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones en todo el país.

- Su nombre completo es Carlos Luis Guerrero Gallegos y nació en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 1979, a los seis años se mudó a Irapuato, Guanajuato, ciudad en la que cursó hasta la educación preparatoria.

- Con tan solo 16 años, realizó su primera transmisión en Telecable del Centro, espacio que conoció gracias a un concurso del que fue participe. “Cuando entré a las instalaciones y vi la escenografía me enamoré, eso me bastó para decir que quería dedicarme a esto”, comentó. “De alguna manera Telecable me dio desde el 96, las bases y los cimientos para poder hacer mucho de lo que hoy hago, uno siempre debe tener muy presente sus inicios, de dónde vienes”, agregó. Dicha relación laboral terminó al cambiar su residencia a León, Guanajuato donde estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Salle Bajío, decisión que le causó tristeza por dejar su trabajo, pero que marcó el inicio de una prometedora carrera.

- Dos años después ingresó a Radio y Televisión de Guanajuato (actualmente TV4) para conducir noticieros y programas deportivos.

- Pasó el tiempo y en 1998 fue invitado para unirse a las filas de TV Azteca Bajío.

- En el año 2000 se convirtió en corresponsal del programa ‘Los Protagonistas’ junto a José Ramón Fernández.

- Dos años más tarde, se unió a las filas de TV Azteca México, luego de la Copa del Mundo de Japón y Corea, crecimiento profesional que le dio la oportunidad de entrevistar a importantes personalidades como: Javier Hernández “Chicharito”, Rafael Márquez y Vicente Fox Quesada. Además se integró al equipo llamado ‘Selección Azteca’ al lado de Luis García, Christian Martinoli, Antonio Rosique y Jorge Campos.

- Entre algunos de los eventos deportivos en los que se desarrolló como corresponsal podemos mencionar los Juegos Olímpicos Atenas y Beijing, la Copa del Mundo Alemania, Sudáfrica y Brasil, la Eurocopa Portugal, Austria y Suiza y la Copa de Oro Estados Unidos. “Me acuerdo que en el Mundial de Sudáfrica 2010 todavía usábamos unos teléfonos que no tienen nada que ver con los Smartphone de ahora, lo que ha ido evolucionando la tecnología ha sido fascinante, yo no sé qué sigue"", platicó haciendo referencia al futuro de los medios de comunicación.

HOBBY | Tocar el piano. La música ha sido un gran distractor y aliado para los momentos de tensión, le ayuda a despejar la mente.

LAS LETRAS | De sus inicios agradece el aprendizaje que tuvo en cuanto a la redacción, la síntesis, el buen uso de la gramática y el vocabulario, ahora le tiene mucho cariño a la escritura y las letras.

SU PRIMER ESTADIO | Asistió por primera vez al Estado Azteca para ver un partido del Club América.

5 COSAS QUE NO FALTAN EN SU MALETA | Tenis, Ropa deportiva, Banda para medir la frecuencia, Jabón mentolado y Loción.

CUANDO VA A UN KARAOKE | Canta canciones de José José, el príncipe de la canción.

AMOR PLATÓNICO | Anne Hathaway.