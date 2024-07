Carlos Rivera celebró sus 20 años de trayectoria en la Arena CDMX

Carlos Rivera celebró sus primeros 20 años de trayectoria artística y, previo a su concierto en la Arena Ciudad de México, el cantante platicó en exclusiva con Ventaneando sobre este momento tan icónico en su carrera en el que hizo especial homenaje a La Academia, el reality show que lo vio nacer y del cual se siente orgulloso de haber formado parte.

¿Qué dijo Carlos Rivera?

Carlos Rivera declaró lo siguiente: “estoy en shock, hoy es un día de muchas emociones desde los ensayos con todos los invitados que tenemos, es como un flasback de todo lo que ha sido este camino. Gente muy importante en mi vida, gente muy importante en la música, en mi camino también”.

“De alguna manera quería también honrar este programa, algo que siempre he dicho y toda la vida, si bien he contado mi historia después de La Academia, que vuelvo a repetir no fue tan fácil, La Academia fue lo mejor que me pasó, yo estuve 4 meses como en un sueño hasta que acabó, justo el 4 de julio”, recalcó.

¿Ha sido compleja la carrera de Carlos Rivera?

Al preguntarle si ‘Cuesta Subir La Cuesta’, como dice la canción de La Academia, Carlos Rivera declaró que “mira que sí cuesta, pero creo que el trabajo recompensa, el trabajo siempre te da la recompensa y hoy, a 20 años, lo puedo asegurar. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas y esas incertidumbres que muchas veces uno tiene”.

¿Quiénes acompañaron a Carlos Rivera? Carlos Rivera se hizo acompañar de su esposa Cynthia Rodríguez, su hijo León, su madre, su hermana y toda su familia estuvo presente, incluso señaló que su padre también está siempre ahí.



“No hay un solo concierto en el que ellos no estén, mi papá estará por aquí, seguramente, lo siento y hoy es un homenaje a toda esa gente que ha creído en mí, lo van a ver. Hago un homenaje con todo mi corazón a este proyecto de La Academia, lo van a ver desde que empiece y hasta que termine”, finalizó.

¿Cómo fue el concierto de Carlos Rivera?

Carlos Rivera se hizo acompañar de invitados especiales como el maestro Napoleón y Alfredo Olivas, pero sin duda uno de los momentos más aplaudidos de la noche fueron cuando los hermanos Raúl y José Luis, de Río Roma, aparecieron en el escenario para interpretar el tema “Todavía No Te Olvido”.

Otro gran número musical ocurrió cuando Yuri apareció en el escenario para interpretar “Ya No Vives en Mí”. Durante 3 horas y media de concierto, Carlos Rivera hizo un recorrido por su trayectoria, por ello, es que Rivera rindió homenaje a La Academia al invitar al escenario a los cuatro ganadores de las primeras generaciones del reality, además de algunos maestros.

El momento más especial de la noche fue al cierre del concierto, cuando Carlos interpretó junto a su esposa Cynthia Rodríguez el tema “Si No Estás Conmigo”, cerrando el musical con un gran beso que enloqueció a los presentes.