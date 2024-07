La polémica canción de Carlos Salcedo tras el asesinato de su hermana

El asesinato de Martha Paola Salcedo , hermana del futbolista mexicano que milita en La Máquina Celeste de la Cruz Azul, Carlos Salcedo, sigue dando de qué hablar, sobre todo después de que la madre del jugador asegurara que su hijo fue el “autor intelectual” del crimen.

¿Qué dijo la madre de Carlos Salcedo? María Isabel Hernández, madre de Carlos Salcedo, responsabilizó al zaguero central de la muerte de su hija, Martha Paola Salcedo, esto a través de una publicación en sus redes sociales.

María Isabel aseguró que el futbolista se quiere ir del país y de la Liga MX porque él y su esposa (Andrea Navarro) habrían orquestado el asesinato de su hermana. “Justicia para mi hija. La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”.

¿Carlos Salcedo amenazó a su hermana?

Cabe mencionar que, en 2018, Carlos Salcedo tuvo un desencuentro con su familia y acusó a sus padres y hermana de malos manejos en su carrera, abuso de confianza y difamación.

En una entrevista exclusiva con Públimetro, una fuente cercana a la familia del futbolista comentó que Martha Paola tuvo que mudarse a Guadalajara debido a las amenazas del futbolista de meterla a la cárcel junto a sus padres, esto bajo el argumento de que ellos habían planeado el asesinato de su suegro.

¿Cuál es la polémica canción de Carlos Salcedo?

Ahora que las miradas se han postrado sobre Carlos Salcedo, salió a relucir la canción que el defensor mexicano lanzó hace meses y que lleva por nombre “HI3LO”.

La canción “HI3LO” habla de su nueva vida como millonario y el progreso económico que ha tenido gracias a su carrera deportiva; sin embargo, sus versos han llamado la atención tras el asesinato de su hermana.

“Yo no voy a ser ese que termine jodido”, “Yo trabajaré por los míos, sudé por los míos”, “Lo vas a lograr, mamá lo decía” y “El dinero no me cambia, real yo con todos los míos me quedo”, son solo algunos.