Carlos Trejo amenaza a Alfredo Adame tras insulto a Magaly, quiere salir con ella.

Carlos Trejo y Alfredo Adame han protagonizado diferentes polémicas y recientemente se sumó una más después de que Magaly Chávez, expareja sentimental del actor apareciera en una fotografía con ‘El Cazafantasmas’.

Adame y Chávez sostuvieron una fugaz relación, pero las cosas entre ambos no terminaron de la mejor forma, incluso, Magaly le pidió al también conductor que la dejara en paz después de que su ex se burlara de ella: “Ya supérame, señor!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleíta por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, escribió la influencer.

En días pasados, Trejo declaró a TV Notas lo siguiente: “Ella tiene que estar con los caballeros y aquí había uno y la realidad es que ella se tenía que dar cuenta que ese tipo no vale como hombre y si necesita lecciones de un verdadero hombre que me pregunte Adame”.

Adame reacciona a foto de Magaly Chávez con Carlos Trejo

Después de sus declaraciones, la exenamorándonos apareció en una fotografía con Carlos Trejo, quien reveló que está conformando un proyecto que incluye a Magaly Chávez, esto no pasó desapercebido en Alfredo Adame, quien reaccionó a la publicación de su archirrival con el siguiente comentario: “Jajajajajajaaja se recibe cascajo”.

¿Qué dijo Trejo tras la reacción de Adame? Como el “caballero” que es, Carlos Trejo no pasó por alto el comentario del ganador de Soy famoso, ¡sácame de aquí! y así amenazó a Alfredo Adame.

“Se lo digo claro: ¡vuélvete a meter con Magaly! Y soy capaz de ir hasta tu casa y reventarte la ma…”, dijo ‘El Cazafantasmas’ en un breve encuentro con medios.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que dejó entrever cierto interés por la guapa Magaly Chavéz, ya que se le hace una mujer muy atractiva. Cuando le preguntaron si le gustaría tener una relación con ella, Trejo dijo entre risas “¡Dios te oyera!”.

“Es una excelente mujer, muy atractiva, ya tengo planes. Ella seguramente va a ser la reina del Festival del Terror que voy a hacer en Real del Monte”, añadió el experto en sucesos paranormales.