Alfredo Adame reacciona a foto de Magaly Chávez con Carlos Trejo.

Las polémicas en torno a Alfredo Adame siguen más candentes que nunca después de que Magaly Chávez lo traicionara con su archirrival Carlos Trejo, mejor conocido como el ‘Cazafantasmas’, quien confirmó que está formando parte de un proyecto que va a surgir en un futuro próximo y en el que ha considerado a la guapa exenamorándonos.

En días pasados, el escritor de “Cañitas” declaró a TV notas lo siguiente: “Ella tiene que estar con los caballeros y aquí había uno y la realidad es que ella se tenía que dar cuenta que ese tipo no vale como hombre y si necesita lecciones de un verdadero hombre que me pregunte Adame”.

Es preciso mencionar que la enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, surgió hace 17 años, desde entonces, se han generado todo tipo de conflictos y peleas entre ambos.

La últimas polémicas de Adame

Tal parece que a Alfredo Adame le gusta ser el centro de atención con sus constantes polémicas, siendo la más reciente la que protagonizó con el Rey Grupero y Fofo Márquez, quienes colgaron una manta afuera de la casa del histrión en donde ofrecían clases de karate y de Dj.

Otra de las polémicas tiene que ver con Magaly Chávez, con quien sostuvo una relación una fugaz relación. Chávez le pidió al también conductor que la dejara en paz después de que Adame se burlara de ella: “Ya supérame, señor!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleíta por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, escribió la influencer.

¿Qué dijo Adame? Pero la gota que derramó el vaso fue la fotografía donde aparece Magaly Chávez al lado del ‘Cazafantasmas’, por lo que Adame no se quedó de brazos cruzados y reaccionó en Instagram a la publicación de Carlos Trejo con su expareja.





“Jajajajajajaja se recibe cascajo”, escribió Alfredo Adame, pero su comentario no fue muy bien visto, principalmente por el Rey Grupero, quien comentó: “Pues tú puro bla bla mi Adame y a la mera hora ni te rifas???? #teamtrejo”.

Hasta ahora, Adame no ha hablado ante las cámaras de la amistad que sostiene su expareja con su archirrival, pero no se descarta que lo haga.