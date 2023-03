El inesperado consejo de Carlos Vives a Shakira: “Quiérete y piensa”.

Shakira no ha dejado de ser noticia a partir de cuestiones relacionadas con su vida privada. Ya sea las novedades que ha dado en muchos momentos como la manera en la que ha plasmado los hechos en sus recientes canciones, siempre ha sabido llamar la atención por ese motivo. Y en esta ocasión nos encontramos con el inesperado consejo de Carlos Vives a la colombiana diciéndole: “quiérete y piensa”.

Los dos se conocen de hace mucho tiempo y son amigos. Además de haber hecho una colaboración, como fue cuando hicieron La Bicicleta (sencillo que dicho sea de paso tuvo un gran éxito), se sabe que la relación entre ambos es fluida como también cercana. Y a partir de esto no tiene nada de extraño que hayan recomendaciones mutuas.

¿Cuál es el consejo de Carlos Vives a Shakira?

El intérprete fue interrogado por la prensa durante la gala de los Premio Lo Nuestro. Ahí, le preguntaron sobre la situación de Shakira y los éxitos que ha lanzado tales como TQG con Karol G y la Bizarrap Session con el productor discográfico argentino.

Las palabras concretas de Vives fueron: “a mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno ya después de que pasó los 60 años, siempre quiere uno desearle lo mejor a todos. Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa'; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”.

Dicho esto, también es más que justo pensar que Carlos le habrá dado otros consejos en charlas privadas que han tenido. Como dijimos previamente, hay diálogo entre ambos y están al tanto de la vida de cada uno. El colombiano aprovechó para destacar que no ha hablado con Shakira de hacer una nueva canción pero no descarta hacer otra en el futuro.