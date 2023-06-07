Carmen Campuzano reveló que pudo conocer personalmente a Luis Miguel.

Carmen Campuzano sale en defensa de Luis Miguel, luego de que Aracely Arámbula, madre de sus hijos, lo llamó ‘el rey cucaracho’.

La exmodelo cree que la actriz no da un buen ejemplo a sus hijos al etiquetar de esa manera al cantante a quien ella conoció personalmente.

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Yo quiero mucho a ‘La Chule’, pero no está correcto que le diga así. Yo quiero mucho a Luis Miguel, jamás le faltaría al respeto de esa manera, lo sigo admirando, lo respeto mucho y si hay un artista que tiene toda la clase, todo el estilo y que se ha mantenido vigente durante décadas, es él, mejor quitarse el sombrero

La ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y yo no tengo nada en contra de ella, porque digo, somos del mismo género y es muy su lucha el pelear, es muy respetable el pelear ciertas cosas que han estado ausentes de parte de Luis Miguel

Pero, yo no soy quién para decirle de esa manera y aparte, no soy quién para meterme en su vida privada

¿Fueron correctas las declaraciones de Aracely Arámbula?

Carmen Campuzano fijó una postura sobre las declaraciones de Aracely Arámbula en contra de Luis Miguel.

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Yo creo que es un término que no está correcto, porque eso es lo que le está enseñando a sus hijos, entonces creo que de ahí debemos de partir

Carmen Campuzano acudió a la obra ‘Tenemos otros datos’, protagonizada por Pierre Angelo y María Alicia Delgado en el teatro Virginia Fábregas.

