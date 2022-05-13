Así fue la metamorfosis de Carmen Campuzano luego de destruir su nariz.
“Yo salía llorando": Platicamos con Carmen Campuzano y su doctor sobre uno de los momentos más turbios en la vida personal de la modelo.
Hace más de 20 años, en pleno auge de su carrera como modelo, Carmen Campuzano fue atacada por una bacteria llamada leptospirosis que le provocó un daño irreversible en la nariz, aunado a los problemas de adicción que padecía.
El hecho no solo afectó su ascendente trayectoria, sino que destruyó su autoestima. Y aunque desde entonces, diversos especialistas habían considerado que no había remedio, fue gracias al cirujano estético y reconstructivo José Achar Zavalza, que Carmen logró mejorar el aspecto físico de su nariz y recuperar su seguridad personal.
Tuve el privilegio de conocer a Carmen hace algunos años, unos 4 o 5 más o menos. Todo puede mejorar, aunque sea una cicatriz y quede fea, también puede mejorarse. En su caso, era una nariz que había muchas cosas que hacer por ella
"El proceso no ha sido sencillo y mucho menos rápido. Cuando yo conocí a Carmen, lo primero que notamos es que en la región de la columela, ella la tenía metida y fabricaba un cuadro de cinta color carne. Así vivía todos los días, teniendo que fabricar ese cuadrito y que no se viera su angulación tan severa", dijo el doctor a Ventaneando.
De esta forma, el doctor ayudó a Carmen Campuzano a recuperar su autoestima y a mejorar su nariz.
"Ahora vemos una columela consistente y de buen volumen. Ahora reducimos el volumen central, levantamos la punta, llevamos 3 o 4 cirugías donde hemos visto una mejora radical", declaró.
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Carmen Campuzano recuperó su autoestima
Carmen Campuzano agradece al doctor José Achar Zavalza por hacerla recuperar su autoestima.
"Muchas veces yo salí llorando de consultorios porque fueron hostiles y groseros, de alguna manera aquí fui recibida con mucho amor y mucho respeto. Sobre todo, con la seguridad que él me dio desde un principio, me dijo 'sí te voy a ayudar y sí tiene solución tu nariz'", expresó.
"Esto ha tenido un gran rebote en mi autoestima, en mi seguridad y en mi amor propio. He conocido a otras personas que por cocaína se han dañado el tabique y hay médicos que no nos quieren operar, pero sí tiene solución", concluyó la actriz.
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