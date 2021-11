¿Carmen Salinas despierta del coma? Familia aclara los rumores.

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, actualizó el estado de salud de la primera actriz en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

Continúan los buenos deseos para Carmen Salinas

Carmen Salinas recuerda en estas fechas a su mamá, quien falleció un diciembre. La actriz se convirtió en la cabeza de la familia tras la muerte de su madre.

La joven no descarta que su abuela despierte con secuelas, pues se han visto movimientos ligeros en su cuerpo.

“Está nutriéndose, la alimentación la está aprovechando su cuerpo… sigue habiendo movimientos involuntarios, incluso hay movimientos en su rostro, de pronto hace como chupeteos, pero hay que tomarlo con mucha reserva, eso nos pide el médico. Dentro de este marco de gravedad, tomémoslo como algo positivo”, expresó.

“Sin secuelas no puede despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, es un pronóstico difícil, pero no imposible. Sin respirador mi abuelita no estaría viva”, continuó.

Carmen Salinas se mantiene en estado de coma en el hospital Star Médica de la colonia Roma en la Ciudad de México, donde atraviesa por una hemorragia cerebral.

Te puede interesar: Eugenio Derbez ofrece su ayuda a Carmen Salinas: ¿La trasladan a EU?

Estos artistas recibieron un video de Carmen Salinas por última vez

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, aseguró que la actriz mandó un video a Alicia Machado y Pablo Montero felicitándolos por llegar a la final de un reality show.

Todo sucedió antes de que la exproductora de Aventuera sufriera una caída en el baño de su casa y fuera trasladada al hospital.

En su programa de Youtube, Alicia Machado estuvo con ella, terminaron el programa y duraron algunas horas platicando. Pablo Montero es su coahuilense que ama, qué te digo

Múltiples personalidades del espectáculo se han unido para apoyar a Carmen Salinas en este difícil momento que atraviesa. Rosita Pelayo, Adriana Fonseca, Eugenio Derbez, Aracely Arámbula y otros artistas desean la pronta recuperación de la actriz, productora, imitadora y política coahuilense.

También te puede interesar: Este fue el triste mensaje de Carmen Salinas antes de ingresar al hospital.