Caso de Debanhi Escobar da giro de 180 grados: ¿Por qué?

Dos meses han pasado desde la muerte de la joven Debanhi Escobar; sin embargo, todavía no hay ningún sospechoso ni imputado por el caso, por lo que Mario Escobar, padre de la joven finada, hizo un llamado a las autoridades para que realicen su trabajo.

Me ofende la filtración de la necropsia de Debanhi: Mario Escobar

“Ya son dos meses que no me dan nada, no puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable, no puede ser posible, estamos cansados, les pido que hagan su trabajo a la Fiscalía, el día de hoy no quisieron salir a dar declaración que, porque no tienen nada, bueno esa es mi declaración, lo acabo de comentar”, dijo el padre de Debanhi.

En otras declaraciones vertidas a otros medios, Mario Escobar dijo ya tener identificadas a varias personas sospechosas sobre la muerte de su hija, tanto hombres como mujeres. “Sí tengo sospechosos y no los puedo decir”, aseveró.

Así mismo, recordó que pronto se realizará la exhumación del cuerpo de su hija para realizarle una nueva necropsia que ayude a esclarecer los hechos. “La necropsia fue un mugrero. Lo que hicieron (la Fiscalía de NL) no estuvo correcto. Hubo mucha negligencia”, añadió el señor Escobar, quien insistió que a su hija la mataron descartando el móvil de las autoridades en donde señalan que fue un accidente.

“No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente (…). Si no puede con el puesto, renuncien”, recalcó.

Exhumación del cuerpo de Debanhi

Por su parte, la fiscal Griselda Núñez reveló que la exhumación del cuerpo de la joven hallada al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla podría darse a finales de este mismo mes de junio.

En una breve conferencia de prensa, la especialista en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres destacó que el proceso se vio interrumpido por diversos factores, entre ellos, contagios por COVID.

“El tema de la exhumación la tenemos pendiente, estamos próximos a revisarlo con la familia, consideramos que a final de este mismo mes podríamos llevar a cabo la misma”, señaló.