Cazzu confirmaría embarazo con estas FOTOS

Después de que Belinda sacara “Cactus”, su nuevo sencillo musical en el que le lanza indirectas al cantautor sonorense, las miradas se han postrado sobre Christian Nodal y Cazzu, quienes están felices y contentos disfrutando de su pequeña hija Inti.

Actualmente la pareja de tórtolos se encuentra en París; sin embargo, ambos han vuelto a desatar los rumores y especulaciones en torno a un nuevo embarazo, esto debido a las románticas fotografías que ambos publicaron en sus redes sociales.

Programa 24 enero 2024 Parte 2| ¿Christian Nodal de visita en el foro? [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

Las instantáneas no pasaron desapercibidas entre sus fans, menos por un pequeño detalle, ya que, el vientre de Cazzu luce más abultado que de costumbre, por lo que aseguraron que la ‘Nena Trampa’ podría estar nuevamente embarazada.

Te puede interesar: FOTOS | La foto del abrigo de Inti, la hija de Cazzu y Nodal, ¡cuesta 31 mil pesos!

¿Cómo son las fotografías?

Las especulaciones comenzaron gracias a las fotografías que Cazzu compartió en su cuenta de Instagram, con sus más de 13 millones de seguidores. Se trata de una sesión fotográfica bastante especial con el intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, entre muchas otras.

En las imágenes aparece la cantante argentina luciendo un vestido negro con transparencias y vivos de rosas rojas y tallos verdes bordados por todos lados, mismo que acompañó con una gabardina en color negro, tacones rojos, bolso negro y lentes oscuros. Por su parte, Christian Nodal combinó su outfit con el de su novia, pues lució un saco rojo cereza con detalles en negro en la solapa, una camisa negra y por supuesto unos lentes oscuros.

Te puede interesar: Revelan que Cazzu y Christian Nodal están juntos por contrato

¿Cazzu está embarazada? Sin embargo, como mencionamos anteriormente, lo que menos llamó la atención de las fotografías fueron los outfits de ambos, sino la apariencia física de la cantante argentina, pues su vientre se ve abultado.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Este hecho no pasó desapercibido entre los internautas, quienes de inmediato se hicieron presentes con diversos comentarios, algunos aseguraron que estaba embarazada, otros señalaron que su apariencia es parte del proceso postparto. Sin embargo, hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

“¿Está embarazada? (Sin ofender a nadie porque luego me funan)”, “Se ve nuevamente embarazo”, “¿Está embarazada otra vez?”, “Gente, no está embarazada. Cuesta recuperarse de un bebé, no se hagan que hay varias mamás por acá”, “Tuvo un bebé hace 5 meses”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: Christian Nodal destapa los impactantes cambios tras su reciente paternidad