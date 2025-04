Cazzu lanza adelanto de su nueva canción; ¿es otra indirecta hacia Ángela Aguilar?

La escena de Argentina y la de México han tenido preciosas colaboraciones pero en estos momentos eso se volvió en una relación antagonista. Aunque a decir verdad la mayoría se abalanzó hacia el lado de Cazzu. La historia en general es conocida por todos y por eso ahora que la artista sudamericana sacará nuevo tema, se encienden las alertas para saber si de nueva cuenta pasará alguna tiradera en el camino.

Todos los días la prensa está al pendiente de lo hecho por los artistas en cuestión, por ello resulta interesante conocer si las reacciones generarán lo suficiente para que Cazzu haga de las suyas y siga hundiendo el poco prestigio que le queda a Christian Nodal como individuo. Y sí, debemos aclarar que hablamos de su categoría en un sentido de relaciones amorosas, pues a nivel musical se le respeta mucho.

Te puede interesar - Nodal sigue con sus polémicas decisiones

¿Cazzu sigue lanzando indirectas a Ángela Aguilar?

Por más que muchos nieguen que acuden a la música de la trapera argentina para ver si hay nuevos mensajes al matrimonio de Ángela y Nodal, es evidente que sigue un noción de esperanza de consumir contenido con este tipo de mensajes. Y es que a pesar de que Cazzu ya indicó que temas como ‘Con Otra’ no tienen una dedicatoria particular, la gente no para de sacar conclusiones propias.

Desde su regreso a la realización de música tras convertirse en madre de Inti, todo ha girado en torno a lo que vaya a decir en las entrevistas o en las propias canciones. Es obvio que el resultado de la ruptura con el padre de su hija traería inspiración, pero ella seguirá su camino y su figura se mantendrá respetada en la escena urbana donde se ha ganado su sitio.

Latinaje: lo nuevo de Cazzu

El adelanto de ‘Latinaje’ se dio en las redes sociales, pero contrario a lo que muchos esperan, es un tema que hablará de los orígenes de la cantante de 31 años. Allí se compartió que el videoclip se grabó al norte de la Argentina, específicamente en Las Yungas Jujeñas, de donde es originaria Cazzu. ¿Qué tal le irá a su nuevo lanzamiento?

Seguir leyendo - ¿Cómo es la relación de Ángela Aguilar con su papá?