Así defendió Celia Lora a Christian Nodal tras polémicas.

En los últimos días el cantante ha sido noticia a partir de sus varios cambios de look como por las debidas suposiciones respecto a por qué sucedían los mismos. Hubo más de un comentario malintencionado y en este contexto Celia Lora salió en defensa de Christian Nodal.

Christian Nodal apareció con una misteriosa mujer. ¿Su nueva pareja?

La hija de Alex Lora dio su punto de vista en medio de una entrevista, ya que había recibido cuestionamientos respecto a la apariencia de Nodal y ante esa situación eligió cortar con esas palabras y defender al intérprete.

¿Qué dijo Celia Lora sobre Christian Nodal?

“Creo que está muy chavito también y cada quién. Creo que está viviendo un duelo y cada quien vive un duelo como sea”. Con esa frase sentó un precedente a las charlas, muchas innecesarias, que viene recibiendo Nodal solo por cambiar su apariencia en el último tiempo.

La defensa no quedó ahí pues Lora también dijo: “ya déjenlo en paz. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera y el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que ya deberían dejarlo en paz”.

El mismo Christian Nodal se había expresado hace poco cuando comentó las siguientes palabras ante las repetidas burlas por sus cambios de look: “quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del ‘encuentren las diferencias’ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse”.