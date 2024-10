Celina del Villar le manda un mensaje a Belinda tras su caída en París

Celina del Villar le envía un mensaje de sororidad a Belinda, a propósito de la caída que sufrió hace unos días en una pasarela de París, pues como modelo que fue sabe bien lo que significa sufrir un accidente de esta naturaleza.

¿Qué le dijo Celina del Villar a Belinda?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Celina del Villar dijo que “bravo por Belinda porque supo levantarse, literal, caminar después de una de esas no es nada fácil llegar a la punta de la pasarela con la actitud que lo hizo ella, de verdad se requiere de mucho valor porque lo único que quieres es salir corriendo de ahí”.

¿A elle la pasó alguna vez algo similar?

Al preguntarle si alguna vez sufrió alguna caída en una pasarela, Celina del Villar reveló que “una vez me pasó, la pasarela estaba alrededor de una alberca y había unas rejillas, las típicas de la alberca y el tacón se me metió ahí, entonces se me quedó atorado y lo que hice fue quitarme los dos zapatos y traerlos en la mano”.

“Sientes que el corazón se te sale, aunque no había redes sociales en ese entonces, lo estoy confesando ahorita, pero sí, creo que a todas en algún momento nos ha pasado”, recalcó.

¿Celina del Villar ha enfrentado el cáncer de mama? Celina del Villar participa en la campaña “Hazlo Bien, Mano al Pecho”, auspiciada por el diario El Heraldo de México para concientizar, prevenir y luchar contra el cáncer de mama, pero ¿acaso ella ha enfrentado dicha enfermedad?

“Ya pasé por un momento así en donde sentí algo raro y terminó siendo un probable cáncer de pulmón y me terminaron quitando una parte del pulmón y, afortunadamente no di positivo, pero no sé si yo estaría aquí si no hubiera escuchado, si no hubiera puesto atención a un síntoma que parecía como una gripita normal”, aseguró.

En la campaña también participa Martha Guzmán, quien es sobreviviente de esta cruel enfermedad. “Sigo tocándome de todas maneras, sigo en tratamiento”, dijo Guzmán.