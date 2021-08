Charly Zúñiga lanza la canción ‘Tomo y Tomo’ para todos los corazones rotos.

Charly Zúñiga, quien ganó el quinto lugar en La Academia 2019, lanzó su reciente tema musical ideal para todos los corazones rotos. El tamaulipeco platicó en exclusiva para Azteca Digital y contó detalles inéditos sobre Tomo y Tomo, tercer sencillo en su carrera como solista.

“Estoy muy feliz por este lanzamiento, este tema es autoría de tres compositores que están consolidados dentro del medio, tienen nominaciones a los Grammys y varios premios dentro de su repertorio”, reveló el artista sobre sus colegas César Omar Marcheco Cárdenas, Eduardo ‘Yayo’ Anguiano y Kelvin Mejía.

El intérprete de música regional mexicana encontró a sus tres compositores a través de una convocatoria vía Instagram.

“Yo puse una dinámica en Instagram, donde puse un correo e invité a la gente a mandar letras y canciones. Yo estaba en busca de alguien amateur, pero de las tantas canciones que me mandaron, esta fue la más me gustó y desde ahí comenzó el proceso de grabación”, subrayó el cantante.

La canción Tomo y tomo es ideal para las personas que buscan olvidar a una persona especial o acaban de terminar una relación sentimental.

“Tomo y tomo es una rolita de despecho, dolida, al humano a veces le gusta estar triste para sacarse la espinita dentro del corazón y esta canción es perfecta para eso. Dan ganas de llorar, ponerse triste y dedicarle la canción a alguien, para eso es esta canción”, expresó Charly.

Charly Zúñiga reveló el aprendizaje que ganó en La Academia

El querido Charly Zúñiga formó parte de la decimosegunda generación de La Academia, donde ganó el quinto lugar.

El tamaulipeco confesó que nuestro reality show musical le abrió puertas y exposición a miles de personas.

“La Academia me dejó un buen público, hasta ahora no hemos hecho más que sembrar cosas positivas y cosas buenas. Hasta el día de ahora, los números no me decepcionan, me gusta mucho el rumbo en que vamos. Esperamos que se convierta en una canción favorita del público”, confesó.

La vida me ha cambiado mucho porque cantar no es solo un hobbie, sino mi trabajo y proyecto de vida. Entre más le dediques tiempo a algo, yo creo que más avanzas y creces. Desde La Academia me empecé a tomar mi carrera en serio como artista, le di la seriedad que se merece. He crecido como músico y como persona, vamos para arriba

Charly Zúñiga manda poderoso mensaje a todos los niños y niñas dispuestos a triunfar en la escena musical.

Atrévete a soñar en grande, nosotros mismos nos hacemos chiquitos ante un mundo de posibilidades inmensas que nunca te imaginas. Trabajar, constancia, no rendirse, hay altas y bajas, pero es cuestión de trabajar y buscar la mejor opción para ti

El artista mexicano también dedicó un mensaje a todos nuestros lectores de Azteca Digital.

“A todos los lectores de Azteca Digital muchas gracias, a todos mis fans que están leyendo esto les mando un abrazo, les agradezco por tanto apoyo y por estar al pie del cañón conmigo” concluyó.

Tomo y Tomo está disponible en todas las plataformas digitales musicales y el video oficial se encuentra en Youtube.

