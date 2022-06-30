  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Carlos Rivera será el sucesor de Chayanne?

Chayanne cumplió 54 años y sigue luciendo espectacular. ¡Pero las comparaciones con Carlos Rivera no paran! Te contamos.

Por: TV Azteca

Chayanne sin camisa.jpg
Chayanne vestuario.jpg
Chayanne playa.jpg
Chayanne Puerto Rico .jpg
Chayanne Halloween.jpg
Chayanne Perú.jpg
Chayanne mar.jpg
Chayanne en concierto.jpg
Chayanne entrenando.jpg
Chayanne en concierto (2).jpg
Chayanne cantando.jpg
Chayanne con gorra.jpg
Chayanne cocinando .jpg
Chayanne elegante.jpg
Carlos teatro .jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos sonrisa.jpg
Carlos sin camisa.jpg
Chayanne bailando .jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Carlos presentación.jpg
Carlos playera con tirantes.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Carlos Otoño.jpg
Carlos gym.jpg
Carlos fit.jpg
Carlos en concierto .jpg
Carlos en concierto.jpg
Carlos bailando .jpg
/
Chayanne sin camisa.jpg
Chayanne vestuario.jpg
Chayanne playa.jpg
Chayanne Puerto Rico .jpg
Chayanne Halloween.jpg
Chayanne Perú.jpg
Chayanne mar.jpg
Chayanne en concierto.jpg
Chayanne entrenando.jpg
Chayanne en concierto (2).jpg
Chayanne cantando.jpg
Chayanne con gorra.jpg
Chayanne cocinando .jpg
Chayanne elegante.jpg
Carlos teatro .jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos sonrisa.jpg
Carlos sin camisa.jpg
Chayanne bailando .jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Carlos presentación.jpg
Carlos playera con tirantes.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Carlos Otoño.jpg
Carlos gym.jpg
Carlos fit.jpg
Carlos en concierto .jpg
Carlos en concierto.jpg
Carlos bailando .jpg
Chayanne sin camisa.jpg
Chayanne vestuario.jpg
Chayanne playa.jpg
Chayanne Puerto Rico .jpg
Chayanne Halloween.jpg
Chayanne Perú.jpg
Chayanne mar.jpg
Chayanne en concierto.jpg
Chayanne entrenando.jpg
Chayanne en concierto (2).jpg
Chayanne cantando.jpg
Chayanne con gorra.jpg
Chayanne cocinando .jpg
Chayanne elegante.jpg
Carlos teatro .jpg
Carlos vacaciones.jpg
Carlos sonrisa.jpg
Carlos sin camisa.jpg
Chayanne bailando .jpg
Carlos selfie con lentes.jpg
Carlos selfie en la playa.jpg
Carlos presentación.jpg
Carlos playera con tirantes.jpg
Carlos selfie en el espejo.jpg
Carlos Otoño.jpg
Carlos gym.jpg
Carlos fit.jpg
Carlos en concierto .jpg
Carlos en concierto.jpg
Carlos bailando .jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado