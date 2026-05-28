Camila dejó en shock a MasterChef 24/7 con esta romántica propuesta de matrimonio (VIDEO)

Un momento inesperada acaba de suceder dentro del Mundo MasterChef 24/7, y es que Camila se atrevió a pedirle matrimonio a su novio, el creador de contenido Esen Alva, de quien ya había contado que está súper enamorada y que le gustaría que se casaran el próximo año. Así fue la inesperada propuesta matrimonial.