Esta es la manera correcta de lavar los cuchillos para evitar accidentes en la cocina de MasterChef 24/7

Nos queda claro que en MasterChef 24/7 no todo gira alrededor de recetas, emplatados y retos bajo presión. La seguridad dentro de la cocina también forma parte fundamental del aprendizaje de los participantes, especialmente cuando se trata de manipular herramientas filosas como los cuchillos.

Este jueves 28 de mayo, antes de enfrentar la gala de las 8:30 de la noche donde se definirán los participantes que portarán mandil negro esta semana, varios cocineros tuvieron que lavar y acomodar correctamente sus cuchillos. Durante ese momento, algunos compartieron consejos sobre cómo limpiarlos de manera segura para evitar accidentes, algo que puede parecer sencillo pero que muchas personas hacen incorrectamente en casa.Y es que dentro de una cocina profesional, un pequeño descuido puede terminar en una cortada importante.

¿Cómo se lavan los cuchillos?

De acuerdo con los expertos de Victorinox, mantener los cuchillos limpios y desinfectados no solamente ayuda a conservarlos en buen estado, también es clave para la seguridad alimentaria y para prevenir contaminación cruzada entre alimentos. Uno de los errores más comunes es dejar restos de comida pegados en la hoja durante mucho tiempo. Ingredientes como jitomate, limón o cebolla pueden provocar manchas, corrosión o desgaste si el cuchillo no se lava inmediatamente después de usarlo.

Por eso, especialistas recomiendan limpiar los cuchillos justo al terminar cada tarea, especialmente si se cambia entre carne, verduras o pescado. Otro punto importante es evitar meterlos directamente al lavavajillas. Aunque algunos modelos pueden resistirlo, el lavado a mano sigue siendo la mejor opción para cuidar el filo y evitar daños en el mango.

La forma correcta de hacerlo es usando agua tibia, detergente suave y una esponja blanda. También se recomienda evitar fibras abrasivas que puedan rayar la hoja o desgastar el filo más rápido.

Uno de los consejos que más llamó la atención entre los participantes de MasterChef 24/7 fue la manera correcta de secar el cuchillo. Los expertos sugieren pasar un paño suave desde el lomo hacia el filo, nunca al revés, para reducir el riesgo de cortaduras accidentales.

Además, dejar los cuchillos secándose sobre la barra puede provocar manchas de agua y hasta oxidación con el tiempo. La desinfección también es importante, especialmente después de cortar carne cruda, pollo o pescado. En esos casos, lavar únicamente con agua no es suficiente para eliminar bacterias que podrían contaminar otros alimentos.

