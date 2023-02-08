Una chica estaba molesta con su mamá. decía que su novio vendía droga.

Una chica tenía muchos problemas con su madre debido a su novio. Ella comenzó una relación con un chico que vendía botanas afuera de su escuela, pero según su madre, él sigue siendo un drogadicto a pesar de que ya estuvo anexado y dice estar sobrio. La chica decidió dejar de lado los deseos de su madre y se fue de su casa.

Una chica tenía problemas con su madre. Ella comenzó una relación con un chico que vendía botanas y dulces fuera de su escuela. Su madre no aprobó la relación y menos al saber que él estuvo anexado. La chica y su novio se conocieron cuando ella buscaba algo que la ayudara a mantenerse despierta y tranquila, a lo que él le respondió que no vendía nada de eso y que lo mejor sería que se alejara de cualquier sustancia.

La madre de esta chica también estaba muy molesta. No quería dejar que su hija pudiera elegir a su pareja y menos tener un hijo. Para ella, el novio de su hija no era más que un maleante, drogadicto y perdedor. Quería que la relación terminara y que ella buscara algo que pudiera ser mejor para su vida y para ser su pareja. Aunque también aceptó que sí ha controlado demasiado la vida de su hija y ha decidido cosas importantes por ella.

El novio de esta chica tuvo su momento para exponer su caso. Él no negó haber tenido un pasado con problemas y con drogas, pero ya lleva mucho tiempo sobrio. Dijo que uno de sus mayores motores ha sido su novia y quería darle solo lo mejor a la familia que se podría formar al lado de su pareja. Además, dijo que quería estar en paz con su suegra para que no hubiera ningún problema.

Una supuesta expareja de este chico llegó para acusarlo de ser un padre ausente e irresponsable. Lo acusó de negar a su hijo por muchos años y relató que fue ella la persona que lo llevó al anexo. Incluso que ella fue la persona que lo regresó cuando escapó de ese lugar, pero no pudo demostrar nada de lo que estaba diciendo. El chico no dejó de decir que todo era mentira.

Una buena amiga de la madre llegó para revelar las mentiras que ha dicho, e incluso las cosas que le ha hecho a su propia hija sin decirle absolutamente nada. La madre dijo que lo hizo para protegerla, pero fue un procedimiento que no fue del todo legal