VIDEO: Chicharito Hernández rompe en llanto al hablar de sus hijos.

Luego de su separación de Sarah Kohan en 2020, Chicharito Hernández ha recibido todo tipo de críticas en las redes sociales, aunque finalmente rompió el silencio sobre los dimes y diretes a su persona.

Fue durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos donde el delantero de Los Ángeles Galaxy habló de las críticas y señalamientos a partir de su separación de Sarah Kohan.

“Estos dos años la gente ha dicho que soy mal padre y no tienen ni idea porque yo no he dicho nada, he experimentado mucho dolor”, dijo mientras se tapó el rostro con las manos.

“Yo no he querido que sepan eso, pero sí son los dos seres que más amo en la vida”, continuó el futbolista mexicano, quien además dijo mantener una vida muy privada con sus hijos en las redes sociales, todo con la finalidad de evitar hirientes comentarios a su familia.

Noah y Nala viven con su mamá en Australia, mientras que él vive en Los Ángeles y se enfoca en su carrera como futbolista. El tapatío ha tenido que estar alejado de los dos menores y reconoce que le han afectado los señalamientos sobre su paternidad.

“Me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo, y no queda más que sacarle jugo.. aprender”, expresó Chicharito Hernández, aunque el entrevistador prefirió cambiar de tema y enfocarse en el fútbol.

Chicharito rompe en llanto en entrevista

Luego de hablar de sus hijos al borde de las lágrimas, Chicharito Hernández también contó que tiene ganas de volver a jugar con la Selección Mexicana en el próximo mundial.

En otros temas, el tapatío sostiene una nueva relación sentimental con la modelo ecuatoriana Nicole McPherson, con quien no ha perdido el tiempo para vijar a las playas de Tulum.

