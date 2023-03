Chiquis revela que es bisexual: “Mi mamá lo sabía”.

Chiquis hizo una revelación que pocos esperaban y que inmediatamente causó impactó entre sus fans, ya que confesó que es bisexual.

Chiquis nos abre su corazón al recordar a su mamá, Jenni Rivera.

La cantante que actualmente se encuentra en el mejor momento de su vida, pues sí lo ha reconocido en varias entrevistas, decidió abrir su corazón y contar uno de los detalles de su vida que la mayoría desconocían.

¿Cómo reveló Chiquis que es bisexual?

En entrevista con el podcast EveryNightNights, la cantante de regional mexicano dio detalles de una relación amorosa que sostuvo con una mujer y que duró aproximadamente un año.

Cabe recordar que la intérprete tiene un noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez; sin embargo, reconoció que hace años sostuvo una relación con una mujer.

“Sí he besado a una mujer, en realidad tenía una novia. Estuve con ella como por un año y siento que ella estimulaba mi mente y eso era lo que necesitaba en ese tiempo. Y esta es la cosa, hablando de mi madre, ella no estaba bien con eso. Ella tenía mucha gente gay a su alrededor, era muy de mente abierta, pero de una forma tradicional porque toda mi familia era o es cristiana. Entonces rompí la relación, pero siempre lo he dicho, soy un 20 por ciento gay, es la verdad”.