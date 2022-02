Chiquis Rivera revela el verdadero y escalofriante motivo de su separación.

Los rumores en torno a que Chiquis Rivera vivió violencia en su matrimonio con Lorenzo Méndez, podrían ser ciertos, pues recientemente la hija de Jenni Rivera confesó el verdadero motivo de su separación.

Tras permanecer más de un año en silencio tras su rompimiento con el exvocalista de La OBL, la cantante por fin se atrevió a decirlo en su libro “Invencible”, el cual saldrá a la venta el próximo 8 de febrero, según Radar.

Chiquis reveló en la publicación, que antes de casarse con Lorenzo sufrió varias decepciones amorosas que incluso la llevaron a pensar en cancelar su boda, pero no lo hizo por pena a lo que dijera la gente.

“Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’. Pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casemos. Yo sí estaba triste, pero dije: ‘Me voy a divertir, me encantan las fiestas’”, explicó la cantante de 36 años.

“Fue cuando tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia”, reveló la hija de Jenni

Janney Marín Rivera dijo que a pesar del amor que sentía por él, tenía miedo de casarse con Lorenzo Méndez por sus adicciones.

“Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”, aseguró.

Lorenzo Méndez agredió físicamente a Chiquis Rivera

Quizá la acción más lastimosa de parte de Lorenzo Méndez hacia Chiquis, vino cuando supuestamente estando borracho, la golpeó después de una fiesta en su casa.

De acuerdo al testimonio de la hija de Jenni Rivera, el cantante de regional mexicano la agarró por el cuello después de una discusión y le escupió la cara, acciones presenciadas por el hermano de la cantante, Johnny.

“No me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad”, dijo Chiquis.

