Christian Estrada exhibe a Ferka, revela por qué terminaron su relación.

Desde hace varios meses, Ferka y Christian Estrada han sido los protagonistas de varias polémicas, todo por su separación y problemas por la custodia de su hijo.

Ahora, Christian Estrada en el canal de internet del Burro Van Rankin, compartió el origen de los problemas que tiene con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, con quien procreó a su primer hijo.

El día que le dijeron… a mi madre en frente, fue por eso que yo me separé, ¿por qué?, porque la señorita siendo madre y así le falta el respeto a lo más sagrado que yo tengo

Y no nada más eso, yo ya me había comprometido, pero en el momento que le faltó al respeto a mi madre, ahí se acabó el amor, yo no me iba a casar o pasarme la vida con una mujer que le falta al respeto a otra mujer

¿Qué dice de las acusaciones en su contra?

Asegura que los dichos de la madre de su hijo, quien afirma que Estrada no se hace responsable del pequeño, son acusaciones falsas.

O que vayan a decir ahorita ‘Oye, que no pagas la pensión’ Burro, yo te lo juro por mi hijo y por mi madre, te puedo sacar recibos de la escuela, necesidades, mensajes buscando al niño, yo te puedo enseñar, pero eso no me hace un hombre

“Yo la puedo desmentir, pero yo no lo hago, porque la respeto, porque es la mamá de mi hijo, tengo todo, yo te puedo enseñar recibos… pero te lo digo abiertamente, que eres un papá ausente, sí, porque no me dejan ver al niño”.

¿Cuáles son los planes de Christian Estrada?

Está dispuesto a luchar, por tener los beneficios que como padre tiene.

