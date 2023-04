Ferka lanza advertencia a Alicia Machado tras iniciar relación con Christian Estrada.

Sigue la polémica, pues María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, lanzó una advertencia a Alicia Machado tras iniciar una relación con su ex Christian Estrada.

La polémica inició en noviembre pasado, cuando la actriz denunció a través de redes sociales que su expareja habría sustraído de forma ilegal a su hijo Leonel de un año de edad, el día en el que acordaron una convivencia en un lugar público. Luego de ello, la famosa emprendió un proceso legal en contra del modelo por violencia y la custodia del menor, sobre lo que ambos no han dudado en dar algunos detalles.

¿Cuál fue la advertencia que Ferka le lanzó a Alicia Machado?

La presentadora reaccionó al romance que su ex comenzó con Alicia Machado y a través de su cuenta de Twitter compartió algunos mensajes que fueron tomados por sus seguidores como indirecta.

Destacó que no ve nada malo a que Christian Estrada comience una relación con la ex Miss Universo porque con esto el la “dejará de molestar”. Concretamente expresó: “Es un hombre soltero, la verdad es libre de hacer lo que quiera. Al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor. Además, qué padre tener currículum de una Miss de Belleza, está padre como currículum. Colágeno es colágeno, nada más que cuide su cartera”, añadió para un programa de televisión.