Christian Nodal anuncia que se va de México: “No puedes tener nada”.

La vida de Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán después de su inesperado rompimiento con Belinda hace ya dos meses, entre problemas legales por incumplimiento de contratos, los problemas de salud de su madre y las salidas con dos guapas mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente (Mariana Ríos y Aurora Cárdenas); sin embargo, este martes dejó boquiabiertos a sus fans tras dar a conocer que se va de México.

Hubo fuertes declaraciones de Christian Nodal y Belinda. ¿Qué pasó?

Así es, leíste bien, Christian Nodal anunció que se va de México y se mudará a la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, para poder tener la vida que tanto quiere. A través de un video, el cantante de regional mexicano realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, a quienes les explicó que es sumamente complicado vivir en México debido a que no se puede tener nada a gusto. ¿Será que ya se le subió?

“No puede tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, declaró el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

En ese sentido, el cantautor mexicano explicó que eso no le pasaría si viviera en Estados Unidos, pues “un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”, comparó el cantante sobre la situación que se vive en nuestro país y en el vecino país del norte.

La recuperación de su madre, a quien le habían detectado cáncer de colon, fue uno de los principales motivos por los que Christian Nodal decidió cambiar de residencia, ya que en una primera opinión médica le dijeron a su madre que era un tumor, no obstante, en una segunda revisión ya no apareció el tumor.

“Yo creo que mil por ciento fue un mal diagnóstico... Mi mamá está bien gracias a Dios; ella está en la playa, tranquila, recuperándose”, declaró.

Por último, sus fans le preguntaron sobre el anillo de compromiso que le regaló a Belinda, a lo que el intérprete de “Botella tras botella” respondió que dejaran ya el tema en paz: “Dejen de pedir el anillo”.