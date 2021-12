Christian Nodal revela que incluirá a Belinda en su testamento.

Hubo fuertes declaraciones de Christian Nodal y Belinda. ¿Qué pasó?

Christian Nodal revela que aunque aún no tiene su testamento hecho, en cuanto haya la oportunidad de dictarlo seguramente incluirá a Belinda, a quien ya visualiza como su esposa y madre de sus hijos.

Así lo dijo en una entrevista exclusiva para este programa al finalizar una de sus presentaciones en Texas.

“Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida. Claro que lo voy a hacer”, expresó.

El intérprete de Botella no Botella quiere incluir a Belinda en su testamento.

“Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, pues claro que sí”, continuó.

Christian Nodal responde a las críticas por su romance con Belinda

Y aunque aún no hay fecha para la boda, el joven cantante envió un mensaje contundente a quienes le han aconsejado que se case por bienes separados.

La verdad es que seguimos sin fecha, estamos tratando de que sea en el mejor momento en todos los sentidos, pero todavía no hay fecha, pero ya estamos en eso

Yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien sin conocer a esa persona. No conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra

Christian Nodal no descarta convertirse en papá junto con Belinda

Además, el cantante se sorprendió cuando fue cuestionado sobre la llegada de un bebé a su familia.

Los planes de Dios son perfectos, nosotros vamos en el camino que Dios no está guiando y de momento es todo lo que hay

Y confirmó que este año celebrará la Navidad con Belinda y su familia política, pero vuelve a refrendar que ella ya es su mujer.

La voy a pasar con mi mujer y su familia en la Ciudad de México. Beli decoró súper bonito y está muy emocionada

Beli está planeando eso, ahorita mismo está agarrando ropa que ya no usa para donar, está haciendo algo muy bonito y está organizando los planes de Navidad

Por último, Nodal habló sobre sus obras de caridad junto con Belinda.

Fue una experiencia súper bonita… creo que lo más triste que te puede pasar en Navidad es que no recibas un regalo. A como está el mundo ahorita, sé que es una situación difícil y nos pegó a todos muy fuerte, entonces quise devolver un poco de lo que me está dando la vida. Es bonito hacer lo que me gustaría que hicieran por mí

