Christian Nodal tiene un extenso historial de celos con Belinda.

Belinda y el desplante que tuvo Christian Nodal con ella hace días.

Hace unos días, un video encendió las alarmas en torno al apasionado romance de Belinda y Christian Nodal.

Y es que, no obstante de haberse comprometido en matrimonio y demostrarse públicamente su amor a cada instante, todo parece indicar que entre la pareja del momento no todo es miel sobre hojuelas, pero justamente para no especular y que fuera la propia cantante quien explicara el por qué el desplante de su novio, este domingo la esperamos a su regreso de Los Ángeles, donde justamente se encontraba acompañando a Christian en uno de sus conciertos.

La cantante arribó acompañada por un séquito y camuflajeada con lentes oscuros sin importar que ya pasaba de la media noche; sin embargo al percatarse que la prensa la esperaba pidió apoyo para salir por otra puerta y así evitar cuestionamientos.

Christian Nodal y Belinda ya habían protagonizado otra polémica

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la pareja exhibe sus desavenencias frente a las cámaras. En la pasada entrega de los Premios Billboard, por ejemplo, fue evidente que Christian Nodal se puso celoso por el trato excesivamente cercano y los elogios que un entrevistador le dedicó a su novia.

Su reacción le valió ser tachado de tóxico en redes sociales , ¿verdad o exageración?

