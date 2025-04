Christian Nodal cambia de opinión y asegura que desea tener un hijo con Ángela Aguilar

Los días pasan y algo que se convierte en realidad es la nula credibilidad que tiene Christian Nodal. Y no se dice esto en una “tiradera” hacia el cantautor de música regional mexicana, sino en una clara muestra de las contradicciones en las que cae constantemente. Ahora, ya cambió su respuesta de los hijos que quiere o no tener con Ángela Aguilar.

Hace unas semanas se le cuestionó si quería tener hijos con su esposa. La respuesta de Nodal no solo fue enfática, sino que agregó que eso no lo pensaban porque ambos son muy jóvenes para convertirse en padres, cuando él ya tiene una hija con Cazzu. Pero de nueva cuenta se le preguntó y… ¿cuál fue la respuesta?

Christian sí quiere ser papá por segunda vez

Las críticas no son bondadosas con el joven matrimonio entre el cantante y la hija menor de la dinastía Aguilar. En una recientes declaraciones se indicó que el nacido en Caborca le dio vuelta a lo dicho en semanas pasadas. Aunque no es del todo contundente, Nodal confiesa que realmente lo menos en lo que piensa es en ser papá, entendiendo que cumplirá un año de casado con su actual pareja.

Por ello, declaró que sí le gustaría ser papá, sin embargo atribuyó la corta edad de su esposa al no avanzar en ese sentido. Aunque no le echó la culpa, dijo que Ángela está en un momento de su vida donde no piensa en ser madre. Con 21 años, Aguilar Álvarez es una de las figuras más promisorias dentro de la escena mexicana. Por eso, Christian prefiere evadir un poco los cuestionamientos.

Pese a todas las críticas que le pueden llover de manera general, Nodal dejó un lindo mensaje en este cúmulo de preguntas sobre un nuevo hijo. Allí, el sonorense indicó que cuando su esposa esté lista, entonces serán papás, que no existe presión por parte de él.

