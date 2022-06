Christian Nodal coquetea con guapa mujer, no es Cazzu.

Christian Nodal se ha convertido en tema de conversación desde que terminó su romance con Belinda, ya que ha estado metido en diversas polémicas y pleitos que lo han mantenido en el ojo del huracán y, aunque al fin parecían haberse tranquilizado las cosas para el cantautor mexicano, otra vez ha dado de qué hablar.

El intérprete de temas como “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos” y “No te contaron mal”, entre otras, ha sido captado con diferentes mujeres desde que rompió con la cantante española, pero con ninguna ha tenido nada formal.

Sin embargo, hace algunas semanas fue visto en Guatemala de la mano de la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, desatando infinidad de rumores sobre un posible romance, sobre todo después de que se filtrara un video donde aparecen en una situación comprometedora.

¿Cómo fueron captados Christian Nodal y Cazzu? El usuario de Instagram identificado como @cazzuglobal compartió en TikTok un pequeño video en donde se aprecia a Nodal caminando junto a la argentina y abrazándola por la cadera, lo que haría suponer que la cosa va en serio entre ambos, no obstante, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Esto no le va a gustar a Cazzu

Pese a que todas son meras especulaciones, Christian Nodal hizo algo que seguramente no le gustará a la cantante argentina, ya que le dio más de un “like” en Instagram a una bella compatriota suya cuyo nombre de usuario responde al de @p0w.p0w, estilista y modelo.

Son varias las publicaciones de Instagram en las que Nodal y la espectacular modelo han tenido interacción, obviamente esto no quiere decir nada, tampoco significa que le esté poniendo el cuerno a Cazzu con ella; sin embargo, levantó las sospechas de sus seguidores que están muy al pendiente de lo que haga el ex de Belinda.

Nodal explota porque le arrojaron hielos

El cantautor mexicano se dio cita en aquel país para dar un concierto, pero no fue bien recibido por el público que le arrojó hielos y lo abucheó, esto desató el enojo del cantante de “Adiós amor” que pidió respeto y les envió un mensaje a los presentes.

“Sáquenlos a la chinga… a mí no me estén aventando hielos porque yo los respeto y ustedes no me están respetando”, dijo el sonorense.

Nodal también agradeció a los fans que sí lo respetaron. “Quiero darles las gracias a mis fans porque son una chingone…”.