Christian Nodal demuestra su amor por Cazzu con esta canción.

Mucho se habló desde que Christian Nodal terminó su relación con Belinda en febrero pasado; sin embargo, hace poco el intérprete de “Botella tras botella” confirmó su romance con Julieta Emilia Cazzuchelli después de tantas especulaciones.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

Las aguas parecen haberse calmado para el cantante sonorense que poco a poco se ha alejado de las polémicas y se ha enfocado en su relación con la argentina, por ello, cada que pueden presumen su amor en redes sociales.

El intérprete de “Vivo en el 6” usó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a la ‘Nena Trampa’. En las imágenes se ve a Cazzu sonrojarse por la canción que le dedicó mientras viajaban a bordo de un vehículo.

La canción dice: “Por eso descanso a gusto en tus nal… y si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas, pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa. Que fui un pend… por dejarte ir, mi peor pesadilla acaba así. Tú eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran, pero nadie brilla como brillas tú. Bebé, tú eres rica como el sazón de tu mamá… por si me olvidas te hice esta aunque sea pa’ recordar…”.

Te puede interesar: Christian Nodal llena de halagos a su novia Cazzu con polémicas frases.

Mientras Nodal graba a Cazzu, ella ve a través de la ventanilla del vehículo en el que viajan y ambos aparecen tomados de la mano. La publicación la acompañó el cantautor mexicano con un emoji de corazón y el texto Kansas City. Al final, Cazzu le besa la mano a Nodal y después le sonríe y vuelve a mirar por la ventanilla.

Nodal presume su amor por Cazzu en redes sociales pic.twitter.com/h6NeNjL1PT — Lo + viral (@VideosVirales69) October 31, 2022

¿Nodal y Cazzu están más enamorados que nunca? La parejita no solo presume su amor en redes sociales, sino también en público ya que se han dejado ver juntos en diversos eventos. Hace unos días Nodal llenó de halagos a la ‘Nena Trampa’ en redes sociales después de que Cazzu publicara una fotografía donde lucía un atrevido conjunto negro y sacando la lengua.

“La jefa, la patrona, la reina, la nena trampa y mi vida también eres, Julietita”, escribió el sonorense. “Róbame todo, bombonazo”, respondió la intérprete de “Maléfica” a su novio.