Christian Nodal reconoce que fue un error rechazar a Grupo Firme.

La polémica entre Christian Nodal y Grupo Firme ha sido una de las más comentadas en el mundo grupero, pues el cantante sonorense menospreció a Eduin Caz y a sus amigos a inicios de su carrera.

EXCLUSIVA. Grupo Firme, grupo del momento, en los Premios de la Radio.

Recordemos que Eduin Caz mostró sus ganas de colaborar con Nodal , pero este último rechazó la petición con fuerte mensaje.

“Al muchacho no lo conozco… yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista. Personalmente y con todo respeto... a mí no me gusta su música”, dijo en Instagram.

El vocalista de Grupo Firme reaccionó a las palabras de Christian con otro mensaje que hizo enfurecer a los fans de ambos cantantes.

“A mí me gusta como canta, pero casi casi me dijo que valgo verg… está bien, no pasa nada, no me agüito. Sí me dolió, me gusta como canta, me sentí mal, pero equis”, dijo.

Te puede interesar: VIDEO comprueba la rivalidad entre Christian Nodal y Eduin Caz.

Christian Nodal se arrepiente de menospreciar a Grupo Firme



Luego de la polémica en las redes sociales hace algunos años, Christian Nodal volvió a tocar el tema en su reciente encuentro con la prensa.

El intérprete de Adiós Amor asegura que ha pagado muy caro hablar mal de Grupo Firme y hacer su relación con Belinda de manera pública.

“Yo he pagado por mis errores, cuando pasó lo de Grupo Firme yo lo pagué, cuando pasó qué más... ¿qué otra pendejada he hecho?, cuando hice mi relación pública, yo la pagué, todo lo he estado pagando”, aseguró.

Christian Nodal es uno de los cantantes de regional mexicano con más reproducciones, pues cada tema que lanza se vuelve un éxtito. De los besos que te di, Botellas tras botellas y Girasol son de las canciones más sonadas del sonorense.

Grupo Firme no se queda atrás, pues prueba de su éxio es la gira de conciertos sold out que realizó en la Ciudad de México y otros estados.

También te puede interesar: ¿Se arrepintió? Christian Nodal impacta con anuncio en redes sociales. (FOTO)