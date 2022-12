Christian Nodal recibe la mejor noticia gracias a Belinda.

Christian Nodal y Belinda protagonizaron una de las relaciones más mediáticos; sin embargo, todo llegó a su fin a principios de año por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas. Una vez que su relación terminó cada uno tomó caminos diferentes, incluso el sonorense se dio una nueva oportunidad en el amor.

Popurrí de temas de Carín León y Christian Nodal en voz de Chicos N5.

Desde entonces, Nodal inició un romance con Julieta Emilia Cazzuchelli, con quien se le ha visto muy enamorado, esto también le ha beneficiado en el plano profesional y personal ya que se ha apartado un poco de las polémicas y se ha enfocado en sus canciones, las cuales han pegado con todo.

El claro ejemplo de este es el tema “Ya no somos ni seremos”, el cual fue lanzado a principios de 2022 y llegó a la certificación platino 4x en las últimas semanas. Esta canción fue lanzada posterior a su ruptura con la cantante española, y en ella se describe lo linda que fue la relación.

Ahora que se encuentra con Cazzu la cosa marcha bastante bien para el cantautor mexicano, pero sigue cosechando los frutos que sembró con el tema que lanzó una vez que terminó su relación con Belinda, pues le valió colarse entre los 10 primeros de la lista Hot Latin Songs Billboard como solista.

¿Christian Nodal le debe su éxito a Belinda? Es cierto que Nodal tiene un talento sinigual, pero no podemos negar que fue gracias a su ruptura con Belinda que sus temas tomaron una mayor significación y se posicionaron dentro del gusto de la gente gracias a sus letras que dejaron al descubierto su historia de amor con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Casi nueve meses después, cuando la historia entre Christian Nodal y Belinda parece haber quedado en el olvido y ser cosa del pasado, el tema “Ya no somos ni seremos” ha vuelto a ser noticia y de alguna manera ha vuelto a unir los nombres de ambos.

Este logro fue compartido por el propio Nodal a través de sus historias de Instagram, pero ahora le tocó celebrar el triunfo que le dejó su ruptura con Belinda pero con Cazzu, su actual pareja sentimental y con quien se encuentra viviendo las mieles del amor y el éxito.

¿Ha sido difícil su relación?

Cazzu reveló hace unos días a los micrófonos de Ventaneando que el romance con Nodal no ha sido fácil por lo mediático que se ha vuelto.

“Para mí es muy difícil, porque no me considero mediática, yo solamente hago música y es lo único que sé hacer, es lo único que hago y para lo que trabajo un montón. Todo lo demás qué pasa, realmente no lo entiendo o sea no entiendo muy bien cómo funciona la prensa y cómo, me genera mucho conflicto un montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo, de verdad no entiendo como hay gente que tiene un trabajo, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares”, declaró.