Christian Nodal hace importante petición a sus fans.

Christian Nodal realizó un live en Instagram para anunicar Agua Ardiente, su próximo sencillo que saldrá este 21 de abril de 2022 en todas las plataformas digitales. Fue en aquella íntima plática con sus fans, donde el sonorense pidió a la audiencia no creer en los chismes que se hacen de su persona.

“Si me aman, si no sale de mi boca, ahí está la cuestión. Si no sale de mis dedos y de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”, dijo el intérprete de Botella Tras Botella.

Por si fuera poco, el cantante de música regional mexicana confesó que se ha quedado “callado” por mucho tiempo, por lo que alguunas personas se han aprovechado de su silencio.

“Yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, callado y callado. No me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado, no quiero que me defiendan, lo único que quiero es que no crean en esas pendej... ignoren los malos comentarios. Si alguien dice un malo comentario, ignoren, no pasa nada, la vida sigue y están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz y mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas”, declaró.

Nodal manda posible indirecta a Belinda

Fue en vísperas de San Valentín 2022, cuando Christian Nodal y Belinda anunciaron el fin de su romance a través de sus historias de Instagram. Desde aquel día se le ha involucrado en supuestas relaciones sentimentales con otras mujeres, incluyendo la modelo Mariana Ríos.

Ante la ola de dimes y diretes, Christian Nodal se ha defendido con este mensaje en su live de Instagram.

“No caigan, no es cierto nada de lo que hablan, montan películas increíbles, pero nada es cierto. Si no sale de mi boca, nada es cierto”, declaró el mexicano.

