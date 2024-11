Revelan que Christian Nodal le quitó la pensión a Cazzu por esta polémica razón

La polémica en torno a Christian Nodal , Ángela Aguilar y Julieta Emilia Cazzuchelli sigue dando de qué hablar, esto después de que la hija de Pepe Aguilar declarara a ABC News que nadie sufrió con su romance con su ahora esposo, además de que todos los implicados tenían conocimiento de que estaban juntos.

¿Cazzu llamó mentirosa a Ángela Aguilar? Sin embargo, el cerro se prendió cuando Cazzu decidió romper el silencio y declarar que ella sufrió muchísimo con su separación de Nodal, además de que jamás supo que había un romance entre ellos.

Cazzu ya reaccionó a la relación de Nodal y Ángela, este es su comunicado [VIDEO] Con serenidad, Cazzu ha lanzado un comunicado para aclarar algunos puntos después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran que tienen una relación.

“Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto, de decir: ‘Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto’. Existió la pregunta ¿hay alguien más? Fue no”, dijo Cazzu.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí obviamente porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces, entonces, primero pensé que no era, resultó que sí y, bueno, fue una gran sorpresa obviamente”, agregó.

“Yo no sería capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere y citando lo que se dijo. Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá...”, recalcó Cazzu.

“Yo no hice nada malo, no le hice nada a nadie. Hay una mentira atroz, que yo tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella (Ángela Aguilar) propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia en la que ellos están juntos muchos meses antes de decirlo... No es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en algo mucho peor”, finalizó.

¿Las declaraciones de Cazzu tuvieron consecuencias? Al parecer las palabras de Cazzu ya tuvieron consecuencias, pues mucho se ha especulado que, previo a su separación, Nodal habría hecho firmar a la ‘Nena Trampa’ un contrato de confidencialidad, esto para poder pasarle la pensión a Inti.

Debido a lo anterior, es probable que Cazzu ya no siga recibiendo la pensión que Nodal le daba para Inti, la cual supuestamente es de 9 millones de dólares, pues la trapera habría roto el contrato de confidencialidad.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada, aunque hace mucho sentido toda vez que el sonorense salió a dar su versión de los hechos después de que Cazzu no dejara bien parada a su esposa Ángela Aguilar.