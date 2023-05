Chyno Miranda implora ayuda por esta poderosa razón.

Desde hace varios meses, Chyno Miranda ha estado alejado de las redes sociales y los escenarios, pues ha estado en una clínica de rehabilitación en Caracas, Venezuela. Además, tuvo diversas complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.

Sin embargo, las cosas han ido mejorando, por lo que ahora pide ayuda por medio de las redes sociales en contra de las personas que no lo dejan regresar a los escenarios y que lo quieren inhabilitar por medios legales en Estados Unidos.

¿Cuál fue el mensaje de Chyno Miranda?

El mensaje no lo mandó por medio de sus redes sociales, ya que no es posible, por lo que el video fue publicado en la cuenta del empresario Israel Gómez, donde reveló que no puede tener contacto con sus fans y acusó a su exrepresentante legal y varios de sus familiares de limitar su libertad en Estados Unidos. La publicación fue acompañada con el siguiente mensaje.

El Chyno Miranda es tratado de ser inhabilitado en Estados Unidos por su antiguo abogado y familiares y un Juez de la corte de Florida niega esta solicitud porque le mintieron. El Chyno facultado aún pide el retorno de sus redes sociales por su antiguo manager y “los árabes” que pronto nombraré con nombres y apellidos. El quiere estar cerca de ustedes, pero aún se lo impiden

La batalla que tiene Chyno Miranda para poder regresar a los escenarios y poder retomar su carrera dentro de la música tiene varios meses, pues levantó la voz desde septiembre de 2021, cuando reveló que no tiene el control de sus redes sociales.

