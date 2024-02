Estas son las fotos que revelarían que Clara Chía está embarazada

¿Bebé en camino? Las redes sociales se han incendiado con un par de fotos que muestran a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué, con un vientre abultado que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre que la originaria de Barcelona se encuentre embarazada.

¿Clara Chía está embarazada?

Las imágenes, que circulan como pólvora en Internet, han generado una ola de reacciones, dividiendo a los usuarios entre quienes creen que Clara Chía está esperando un hijo del exfutbolista y los que consideran que las fotos son un montaje.

Programa 25 febrero 2024 Parte 2 | ¡Un gran torneo de Boli-Toallas! [VIDEO] El cruce de foros se llenó de energía con el intenso torneo de Boli-Toallas, los conductores dieron toda su energía para poder ganar puntos para sus equipos.

Por su parte, los fans de Shakira, la expareja de Piqué y también madre de sus dos hijos, no han tardado en expresar su descontento ante la posibilidad de que el exfutbolista tenga un hijo con Clara Chía.

En este sentido, las críticas hacia la joven no se han hecho esperar, recordándole a muchos que la relación entre ella y Piqué comenzó con una infidelidad hacia la cantante colombiana: “Si Clara Chía está embarazada , please revisen a la criatura , no vaya a salir con las mismas enfermedades mentales de la mamá”, “La Clara Chía embarazada… no puede ser”, son algunos comentarios que se leen por la red social X.

Te puede interesar: Shakira envía contundente mensaje sobre sus hijos

Algunos usuarios, incluso, se han aventurado a especular sobre el sexo del posible bebé, asegurando que por la forma del vientre de Clara Chía podría ser una niña. Esto ha generado aún más controversia, ya que Piqué ya tiene dos hijos varones con Shakira.

¿Realidad o Photoshop?

Sin embargo, aunque las redes arden con especulaciones sobre un posible bebé en camino, la realidad es tan increíble como la ficción: ¡las fotos son completamente falsas! Sí, así es, alguien hábil en la edición de imágenes ha desatado una ola de rumores que ha dejado a todos boquiabiertos.

Te puede interesar: Shakira habría perdonado a Clara Chía: esta sería la prueba

Hasta el momento, ni Clara Chía ni Gerard Piqué se han pronunciado al respecto. La pareja ha mantenido un perfil bajo desde que se hizo pública su relación, por lo que es probable que opten por ignorar los rumores.