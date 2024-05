Claudia Lizaldi es diagnosticada con “enfermedad silenciosa”

Vaya noticia la que dio a conocer Claudia Lizaldi, conductora de MasterChef Celebrity 2024, ya que explicó que al someterse a una cirugía estética fue diagnosticada con una extraña enfermedad. Por tal motivo, se encuentra en tratamiento para recuperar por completo su salud.

Lizaldi reveló a un medio de comunicación cómo fue que le diagnosticaron esta enfermedad llamada adenomiosis. La conductora relató que todo comenzó luego de que se sometiera a un levantamiento de busto, procedimiento en el que semanas antes le hicieron varios estudios para que no hubiera riesgos durante la operación.

Al recibir los resultados, el médico le explicó que tenía un nivel de anemia muy alto y que no entendía cómo seguía con su vida diaria y trabajando tanto; además, ella asegura sentirse muy bien: “Tu nivel de anemia es brutal, es compensada, porque no puede ser posible que no estés entrando al hospital sin oxígeno, que te sientas bien y hagas tu vida normal”, fue lo que Lizalidi contó que su doctor le dijo.

Después de realizarse la cirugía estética, en la que todo salió muy bien, el médico le pidió que se atendiera y que buscara el origen de la anemia. La conductora también dijo que durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, comenzó a sentir un dolor en la matriz: “Ya no puedo más. Tenía una bolita en la matriz, como si tuviera dos mesecitos de embarazo”.

Tras estos malestares, asistió al ginecólogo donde le realizaron un ultrasonido y le dieron un diagnóstico: “Tienes adenomiosis, lo más lógico es hacerte una histerectomía, te retiramos la matriz y te dejamos tus ovarios, se ven muy bien”.

¿Qué es la adenomiosis y cuáles son sus síntomas?

La adenomiosis es una afección crónica, es un engrosamiento de las paredes del útero. Ocurre cuando el tejido endometrial crece en las paredes musculares externas del útero. El tejido endometrial forma el revestimiento del útero. La enfermedad ocurre en los últimos años de fertilidad en la mujer, de 35 a 50 años. Los síntomas más comunes son sangrado menstrual abundante o prolongado, menstruación dolorosa, que empeora progresivamente y dolor pélvico durante la relación sexual.