Claudia Lizaldi se enamora del tío de Frida Sofía

Claudia Lizaldi se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pero ahora con Pedro Moctezuma, quien es hermano de Pedro, el padre de Frida Sofía, esto después de la relación que sostuvo con Germán Bricio.

Su ruptura con Germán Bricio dejó a Claudia Lizaldi sumamente vulnerable y, aunque no hubo engaño o infidelidad por parte de Bricio, la conductora reveló que quedó con el “corazón roto”.

¿Claudia Lizaldi presumió su nuevo romance?

Así es. La conductora de MasterChef Celebrity ha dejado de sufrir por amor, pues quedó flechada de uno sus amigos de toda la vida, Pedro Moctezuma, quien es muy conocido dentro del mundo del yoga, pero todo el mundo lo ubica por ser el hermano menor de Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía.

¿Cómo se conocieron? Claudia Lizaldi dijo a nuestro matutino “Venga La Alegría” que conoce a Pedro Moctezuma desde hace 15 años, tiempo en el que seguía casada con su exesposo y padre de su hija e hijo, Eamonn Sean Kneeland, quien los presentó.

“Aquí lo muy curioso es que Pedro es muy amigo de mi exmarido. Yo conocí a Pedro hace 15 años en una cena con la exesposa de Pedro y mi exesposo. Y Pedro ha venido a sumar todavía más a la buena relación que tenemos. Cuando empezamos a salir y estaba en Tulum, invitó a desayunar a mi exesposo con su novia, para platicar con ellos, no por pedirles permiso, pero si estábamos empezando una relación ya más de pareja”, declaró la conductora.

“Me empezó a escribir Pedro, pero para el tema de chamba. Y ya cuando nos vimos fue: ‘¡no manches!, tú y yo tenemos que hacer algo juntos’. Empezó la sociedad y, o sea, me voy rápido a decir que muy buenos amigos, eso sí... Pedro me conoce muy bien a mí, de hecho nos reíamos y decíamos: ‘tú y yo nunca vamos a poder ser pareja, somos muy parecidos, te conozco perfecto’… Y mira cómo es la vida, terminamos siendo pareja y estamos supercontentos”, recalcó.

¿Le teme al amor?

Por último, Claudia Lizaldi declaró que desea disfrutar de su relación y vivirla sin temor: “No le doy mucho crédito al miedo, porque al final del día todos nos vamos a morir (…) De repente está la parte de este miedo de volver a amar o volver a compartir que estás amando, porque ¿qué van a decir? Lo que sí yo no quería era pasar por un proceso de ‘me enamoré, y esta es la persona, y me muero por él, y ahora sí, ahora sí’. Y lo que me pasó con Pedro es que no nos enamoramos de principio, construimos una relación de amistad”.