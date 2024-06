Coco Levy nos comparte su pesar tras la muerte de su hermano y hermanastro

Coco Levy lo ha perdido todo o casi todo al cumplirse un año de la muerte de su madre Talina Fernández, es el único que queda y habita la casa que perteneció a la famosa ‘Dama del Buen Decir’ y enfrenta los demonios y fantasmas propios del tremendo duelo que atraviesa a raíz de la reciente perdida de su hermano Patricio y la de su hermanastro Fernando Carrillo, por lo pronto, este viernes así recordará a los que se han ido.

¿Qué dijo Coco Levy?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Coco Levy declaró que ”vamos a hacer una misa porque se cumple un año de la partida de mi madre y vamos a hacer la misa para conmemorar y recordar a Fernando, mi hermanastro que murió hace cuatro meses aquí con nosotros, tuvo un infarto al miocardio y mi Pato, mi otra mitad, parte de mi corazón que acaba de irse”.

“Una partida que me ha costado mucho trabajo y que ha sido no lo duro sino lo tupido. El día que murió Pato de pronto me encontré en una encrucijada en donde, por un momento, no tuve fe y muy rápido y de una manera muy sorpresiva encontré la misión, encontré razones para vivir, los hijos de Pato, mis hijas”, recalcó.

¿Coco Levy ya se reconcilió con sus hijas?

A propósito de sus hijas, Coco Levy responde si ya se reconcilió con ellas, luego de haberse distanciado cuando fue señalado de un presunto caso de acoso sexual y si estarán presentes el próximo domingo en una ceremonia en la que depositará parte de las cenizas de Patricio en el mismo bosque donde están las de su hermana Mariana Levy y las de su madre.

“Tengo una hija que todavía tiene ciertos sentimientos, que respeto y que está alejada de mí y tengo una hija que maravillosamente tiene todo el amor por mí, pero vive en Tokio, entonces por esa parte sí me ha faltado”, añadió.

Al preguntarle si anhela reunirse con su hija que vive en CDMX, Coco Levy declaró que “es lo que más anhelo en todo el mundo, tengo que esperar a que ella lo dé y le explique muchas cosas, seguramente he de haber hecho cosas muy mal como padre y ella es muy sensible. Añoro el día que ella quiera platicar”.

¿Coco Levy se hará cargo de los hijos de Pato?

Por lo pronto, Coco asume la responsabilidad de sacar adelante a los hijos de su hermano Patricio. “Uno es un deportista guapo con un amor por la naturaleza, entonces quiere ser médico biólogo y el otro es súper chiquito y es como Angus Young, un guitarrista de un grupo de rock pesado que se llama AC/DC, entonces el chavito toca todo el día la guitarra, ambos son de Pato”.

Con todo y el dolor que lleva a cuestas, Coco tiene una lista de pendientes por resolver como albacea de varios de los testamentos familiares. “Todos los testamentos como el responsable que las cosas ocurran, entonces no es una chamba padre, guácala, pero ya estamos empezando, ya estamos retomando”, agregó y dejó en claro que venderá la casa de su madre y los terrenos que dejó en San Migue de Allende.

“He buscado tratar de darle un poco más de velocidad porque también el que yo esté solo en este lugar es un privilegio, es hermoso y es un infierno”, aseveró.

¿Contactó a una medium para saber de Pato Levy? Coco revela haber estado en contacto con la medium a la que Talina consultaba para preguntarle cómo está su hermano. “Tuve una plática con esta medium tan importante que mi mamá, es una gran amiga de la familia Concheta Bertolli, quien me dijo cosas lindas”.

“(Me dijo que Pato) Estaba con mi mamá, con mi hermana y que estaba con mi papá y con Fernando”, añadió y reveló que Pato Levy dejó sus santos.