Coco Levy revela que su hermano Patricio no se ha sometido a una operación del corazón

Aún cuando le urge una cirugía de corazón, Patricio Levy no ha podido someterse a la operación, debido a diversos problemas de salud, así lo confirmó su hermano Coco Levy.

No está muy bien, está amolado, tiene una mala respiración, no la está pasando muy bien. Si la cirugía se pudiera hacer, pues a ver que coche vendemos o qué hacemos, pero tiene complicaciones que no permiten hacer la cirugía todavía, estamos tratando de salir de eso

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En cuanto a las declaraciones de su sobrino José Emilio, sobre que pasará solo las fiestas decembrinas, Coco Levy reveló que el joven cuenta con su apoyo, y que incluso, ya lo invitaron a pasar en familia esta temporada.

No tengo ni idea, pero nosotros ya lo invitamos, estamos esperando su respuesta. Tenemos mucho acercamiento con José Emilio, y está bien, está luchando, es un chavo valiente y valioso, lo queremos muchísimo

¿Cómo va a ser la Navidad sin Talina Fernández?

Precisamente, Coco habló de cómo será esta Navidad, sin la presencia de la querida Talina Fernández.

Las fechas navideñas, cocinaba cosas fantásticas y ahora, estamos un poco perdidos, todavía tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos hacer

Mientras tanto, él y su hermano, continúan con la venta de pertenencias de su madre en diversos bazares, pues esa fue una de las indicaciones que ella misma les dio tiempo atrás.

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