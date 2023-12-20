Adianez Hernández pide un alto a los ataques que recibe tras el escándalo por infidelidad

Adianez Hernández pide una tregua sobre los ataques que sigue recibiendo, después de haber reconocido públicamente la relación sentimental que tiene con Augusto Bravo.

Creo que finalmente, sí creo fielmente en que vida solo hay una, en que hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que exprimirla, hay que buscar nuestra felicidad. Estoy de acuerdo, que hay formas de hacer las cosas, pero también se vale que si la llegamos a regar en algún momento, nos demos cuenta, aprendamos de nuestros errores, nos levantemos, nos sacudamos y volvamos a empezar

Le mandó un fuerte mensaje a todas las personas que la han estado atacando por medio de las redes sociales.

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Con el perdón de la gente que no tiene vida, y que me ataca, que me critica y todo, pues yo digo, perdón, pero hoy en día, estoy feliz, estoy viviendo mi vida, la estoy disfrutando muchísimo y estoy compartiendo con mis hijos, y nosotras somos el pilar de nuestros hijos, nosotros tenemos que estar bien mamás, nosotros necesitamos sentirnos seguras, cómodas, sonreír, porque esto es lo que les vas a transmitir a ellos

Lo estoy viendo reflejado en ellos, creo que veo niños felices, creo que veo niños sanos, Rodrigo y yo estamos haciendo un buen trabajo con ellos, estamos trabajando los dos muy bien en platicar, nos hablamos todos los días, habla con los niños

¿Qué piensa del escándalo que vive en las redes sociales?

Adianez Hernández, ha revelado que nunca había estado involucrada en un tema que fuera tan mediático.

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