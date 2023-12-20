Los hijos de Jenni Rivera están en una guerra sin cuartel contra sus tíos y su abuelo Pedro Rivera

Quién diría que a once años de la muerte de Jenni Rivera, sus herederos estarían enfrascados en una guerra sin cuartel, en contra de su propia sangre. Los hijos de la cantante iniciaron una batalla legal contra sus tíos Rosie y Juan Rivera y ahora, también fue inmiscuido su abuelo Don Pedro Rivera, a quien acusan de haber explotado, a través de Cintas Acuario y Ayana Musical, las canciones, el nombre y la imagen de la "Diva de la Banda", sin la autorización de Jenni Rivera Enterprices, la empresa propietaria de su patrimonio, ni de su actual albacea testamentaria, Jacqueline Campos, mejor conocida como Jacqie Rivera.

De hecho, es esta última quien entabló una demanda en contra de Cintas Acuario y otros, en un tribunal de California. La novedad es que, en una audiencia celebrada el viernes pasado, el juez de distrito Stanley Blumenfeld, la desestimó y pidió a Jacqie que la enmendara.

Te puede interesar: Andrea Rodríguez revela que Magda Rodríguez se comunica con ella desde el más allá

¿Cuál fue la polémica decisión del juez en el caso?

Pero, ¿por qué el juez tomó tan inesperada decisión? Ventaneando tuvo acceso al expediente del caso, en el cual se infiere que fue desestimado por falta de pruebas fehacientes, sobre los reclamos que exponemos a continuación:

El primero de ellos, es el pago de regalías a Jenni Rivera por los contratos de grabación que celebró con Cintas Acuario en 1993, 1995 y 1996; otorgándole el derecho de vender y distribuir su música, así como el derecho perpetuo de utilizar su nombre para promover las grabaciones.

Según la querella de Jacqie, los demandados se han beneficiado de la distribución de la música de Jenni, y del uso de sus marcas registradas, violando los acuerdos de grabación, al no querer pagar a Rivera y a su patrimonio, las regalías adecuadas o al exceder el alcance del uso permitido en los acuerdos.

También, asegura que Ayana Musical, falsificó la firma de Jenni Rivera en un acuerdo de grabación, posterior a 2005 y que los demandados registraron incorrectamente los derechos de autor, sin el permiso de Jenni.

También te puede interesar: Coco Levy fue convocado para apoyar la 'Ley Magno' para prevenir que se acuse a hombres de abuso sin denuncia formal

En su demanda, Jacqie también expone el conflicto de intereses, en el que según ella, influyeron sus tíos Rosie y Juan Rivera, dado que a la muerte de Jenni en 2012, Rosie fungió como albacea en su patrimonio, aunque al mismo tiempo ella y Juan, eran también ejecutivos de Cintas Acuario y de Ayana Musical, ocultando así, los actos ilícitos que Cintas Acuario, cometió mediante tergiversaciones sobre el uso y explotación de las grabaciones de Jenni.

