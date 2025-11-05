Estos son los 5 mejores buffets en CDMX y Edomex ideales para comer muy rico y sin límites

Todo el territorio de México ofrece opciones para disfrutar platillos salados y dulces. Cada región del país es única por sus sabores y maneras de preparar alimentos. Así es el caso de CDMX y Edomex, que cuentan con amplia variedad de buffets.

Chalupas | Recetas de comida mexicana [VIDEO] Exquisito plato mexicano con salsa picante. No te quedes sin probar

Estos son los restaurantes que ofrecen la modalidad de buffet y experiencias placenteras en relación al precio y calidad. Estos son los sitios mejor calificados por los visitantes nacionales y extranjeros de la Ciudad de México y el Estado de México.

Te puede interesar: ¿Por qué la comida de Navidad sabe mejor en el recalentado? Esta es la respuesta

Los 5 mejores buffets en CDMX y Edomex donde hay comida libre

Las siguientes propuestas combinan abundancia y sabor. Estos buffets ofrecen desde cortes premium hasta mariscos frescos. Los precios sorprenden y cautivan a sus visitantes.



El Bar Antonio

Este buffet se encuentra en la colonia Del Valle de la CDMX y su servicio diario tiene un costo de 350 pesos. Posee variedad de comida como camarones, paellas, ostiones y pescados. Pero también destacan sus platillos más casuales como las croquetas, hamburguesas, quesadillas, costillitas y pastas. La estrella del lugar es la cazuela de tuétano.



La Vaka

La sucursal de la Plaza Comercial Las Américas de Ecatepec, se ha convertido en uno de los buffets más espectaculares del país. Su oferta gastronómica es inmensa. Ofrece pescados, mariscos, ensaladas frescas, sushi, barra fría y barra caliente. La estrella del lugar es la barra de carnes, razón por la cual cientos de comensales hacen fila cada día. Su espacio renovado. Lo recomendable es reservar o llegar temprano porque se llena.

Te puede interesar: Esta es la playa que pocos conocen en Oaxaca y es el paraíso perfecto para visitar en época de frío



La Vid Argentina

Este restaurante es un referente de la gastronomía argentina en CDMX y se encuentra sobre Insurgentes. Existe desde hace 25 años y fue uno de los primeros buffets en poner de moda el tenedor libre en la capital. Aquí se puede comer con abundancia y calidad por 429 pesos por persona. Hay empanadas, tarta pascualina, pastas preparadas al gusto y entradas como jamón serrano con melón o ensalada Waldorf. Pero la estrella es su parrilla con cortes como arrachera, churrasco, colita de cuadril, tapa de costilla, picaña, pollo, chorizos, molleja y chistorra.



El Marisquero Cerro Gordo

Este sitio marisquero de Ecatepec ofrece comida libre por 199 pesos por persona y las bebidas se pagan aparte. Los fines de semana se llena desde las 10 horas. Aquí se pueden comer ostiones frescos, tacos, filetes de pescado, mojarras, cócteles y caldos de camarón. Los visitantes destacan los camarones empanizados, al coco y al emperador.

Mr. Pampas Insurgentes

Este buffet de la CDMX tiene un costo de 499 pesos por persona y ofrece una experiencia ilimitada con churrasco, tomahawk, costillas de cerdo, mollejas y tuétanos. Pero también destacan los mariscos y camarones a las brasas. Se pueden disfrutar guarniciones clásicas como piña con canela, pan con crema y cebollas a la crema.

