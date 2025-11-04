Estos son los 5 mejores restaurantes para comer en Guadalajara: platillos sabrosos y económicos

Todo el territorio de México ofrece opciones para disfrutar platillos salados y dulces en diversos restaurantes. Cada región del país es única por sus sabores y maneras de preparar alimentos. Así es el caso de Guadalajara.

Estos son los restaurantes tapatíos que ofrecen experiencias placenteras en relación al precio y calidad. Estos son los sitios mejor calificados por sus visitantes nacionales y extranjeros.

Los 5 mejores restaurantes para comer en Guadalajara

La ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, es dueña de un rico patrimonio gastronómico. Allí se pueden disfrutar deliciosos puestos tradicionales de comida callejera hasta restaurantes gourmet, bares, cervecerías y cantinas clásicas.



Café Zuno

Esta cafetería está montada en una antigua casa del gobernador y contiene una tienda de diseño masculino. Ofrece una terraza a la sombra de un gran árbol. Los destacados son el sándwich de desayuno y los huevos cabra. Hay una buena conexión Wi-Fi y muchas tomas de corriente.

Tropicosa

Este restaurante de techos altos e impresionantes azulejos ha sido montada en una de las casas de la Colonia Americana. Su decoración recuerda a la de una marisquería chic. Los destacados son las ostras, los ostiones bronceados (ostras estofadas con mantequilla, queso azul y un toque picante) y la tostada Machin Rin (atún rojo, pepino, cebolla roja, salsa de jalapeño, aguacate y mayonesa de chile). También ofrece cócteles.

Cantina La Fuente

Este sitio siempre tiene concurrencia y existe desde 1898: es la cantina más antigua de Guadalajara. Aquí los visitantes destacan el viaje en el tiempo que produce el ambiente y la atención. Pero también resaltan los tacos.

Tortas Ahogadas León

Este pequeño y sencillo local gastronómico se encuentra en una calle no tan turística de la Colonia Americana. Sus visitantes destacan la atención: es definitivamente una de las mejores de Guadalajara. Además, sirven las tortas en un plato tradicional de terracota en lugar de uno de plástico.



Torta Ahogada Reina Eterna

Este puesto callejero es uno de los más populares de Guadalajara. Se encuentra en la esquina de Miguel de Cervantes Saavedra e Ignacio Vallarta. Aquí las tortas ahogadas se sirven de manera constante. Hay sillas y mesas, pero el trato amable de sus dueños, junto con las raciones generosas (se pueden compartir entre dos), son lo más destacable.