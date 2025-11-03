Estos son los 5 restaurantes en CDMX ideales para los amantes de la parrilla

En el mundo de la gastronomía, existen diversos restaurantes que ofrecen menús especiales según los tipos de cocción. Así es el caso de varios locales de la Ciudad de México que ofrecen deliciosos platillos elaborados en la parrilla o asador.

Conoce cuáles son los restaurantes que preparan comidas a la parrilla, es decir, con leña o carbón. Estos son algunos de los sitios de CDMX que aún conservan esta modalidad de cocción para los diversos alimentos.

5 restaurantes en CDMX que ofrecen platillos preparados en la parrilla o asador

Estos son los sitios que han elegido mantener la tradición de cocinar con leña e imprimir ese toque ahumado intenso en los alimentos.

Alelí Rooftop

Este sitio se encuentra en las alturas de una antigua casona en la colonia Roma. Su menú es dirigido por el chef Oswaldo Olivia Rico e incluye platillos de mar y tierra. Estos van cambiando según la temporada. Sus visitantes destacan el aguachile rojo, el taco de camarón a las brasas y las quesadillas con queso y Rib Eye. Pero para el postre destaca el cheesecake cocinado a las brasas.

Tigre

Este restaurante se inspira en la cocina argentina, pero con un toque italiano. Aquí se pueden disfrutar cortes de carne, pero también pastas y pizzas hechas al horno. Sus visitantes destacan el lomo tigre (filete bañado en una salsa hecha con mantequilla y finas hierbas) y el asado de tira: carne asada lentamente durante 12 horas, servida con salsa dulce de tamarindo.

Chuí

Este local gastronómico se encuentra a tan solo unos pasos de la Plaza Río de Janeiro (colonia Roma) y su originalidad reside en que se halla dentro de un jardín secreto. Es un sitio vegetariano al aire libre. Los platillos se cocinan a la leña con ingredientes naturales. Sus visitantes destacan el aguacate quemado, el arroz con hongos a la leña y la milanesa con puré camote y manteca tostada. Pero la mención especial para el postre es el pan de elote a la parrilla con queso crema y compota de higos.

Bandido

Este sitio comparte las características de restaurante y café Hi Fi. Aquí se preparan todos los platos con leña y carbón, incluso las ensaladas y los postres. Sus visitantes destacan los elotitos rostizados, la berenjena tatemada, los tacos y la smashburger con carne de Wagyu y salsa secreta.

Salazar

Este restaurante de CDMX se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma y tiene vistas espectaculares hacia el Ángel de la Independencia. El sitio se traduce en una cocina de campo donde todo se prepara a las brasas de leña y carbón. Los platillos tienen influencia asiática y los visitantes destacan sus almejas chione, la coliflor rostizada y los camarones al chévre.