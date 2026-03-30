Haz estos 5 platillos típicos (sin carne) este jueves y viernes santo

La Semana Santa justamente transcurre en estos momentos y el tema de la vigilia está llegando a su fin. Por ello, para disfrutar del jueves y viernes santo con los mejores platillos, estas son 5 propuestas que resultan ideales para consumir. Si regresarás a comer carne en los próximos días, esta es la forma ideal de despedir la Cuaresma.

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¿Cuáles son los 5 platillos típicos para comer el jueves y viernes santo?

La religión católica es predominante en millones de hogares en México y el mundo. Ante eso, una tradición culinaria alrededor de la misma, habla de no participar con alimentos de carnes rojas o pollo. Por ello, muchos se esfuerzan por realmente no consumir esta carne, que es bastante típica en la cocina mexicana. Ante eso, estos son los platillos estelares para despedir toda esta época de Cuaresma.

Chiles rellenos de queso

El pescado se vuelve una opción evidente ante la falta de carnes rojas y el pollo, sin embargo una opción distinta es la de los chiles, que siempre está disponible en la gastronomía mexicana. El queso y salsa de jitomate suenan como elementos dignos de consumir en lugar de carne.

Caldo de mariscos

Los mariscos se vuelven claves para estas fechas, por ello una opción perfecta es el caldo de mariscos. Aunque en ocasiones hace mucho calor, el sabor vale completamente la pena. Por ello el pescado, mariscos diversos y almejas no pueden faltar entre estos platillos comunes de Semana Santa.

Pescado empapelado

Otro de los platillos más populares tiene al pescado empapelado como una opción perfecta, donde las verduras, especias, mantequilla o aceite de oliva pueden convertirse en algo demasiado rico para disfrutar mientras no se puede consumir carne.

@tonoysumariachi En esta época la práctica de abstenerse de comer carnes rojas hace que los mejores platillos con pescado y verduras inundan nuestra cocina. Hoy Vicente trae los platillos clásicos para la Semana Santa. ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice

Tortitas de camarón con nopales

Las tortitas de camarón pueden hacerse en diversas formas, pero cuando las tortitas endurecidas con huevo se combinan con caldo rojo y nopales, no hay comparación en el sabor. Allí queda a elección del consumidor acompañarlo con arroz, frijoles y otros complementos.

Capirotada

Y no podía faltar entre los platillos típicos un postre. Y en general las personas reconocieron a la capirotada como el complemento ideal entre los alimentos que no llevan carne. Este pan elaborado también con piloncillo, canela, pasas, queso y otros ingredientes… es la mezcla perfecta para endulzar los paladares de estas fechas.